プロボクシング史上初の3階級4団体統一王者テレンス・クロフォード（米国）は6日、自身のインスタグラムを更新。

侍の甲冑や袴を身にまとい刀を構える姿や、忍者の衣装を身につけポーズを撮った写真を公開した。この投稿を見たファンからは「めっちゃ日本満喫してて可愛い」「鎧も刀もとっても似合ってる」といった声が上がり注目を浴びている。



■「日本大好きな感じが伝わってきて嬉しい」

クロフォードは前日5日に日本の街並みを背景に写真をアップし「konnichiwa（こんにちは）」と投稿。突然の来日に、ファンからは「日本へようこそ！」「日本にいるの！？」「一度でいいから会ってみたい！」と言った反応が寄せられていた。そんななかクロフォードは「サムライ忍者体験ミュージアム」で撮影した写真を公開。「Samurai Bud（サムライの相棒）」というコメントと共に甲冑姿で刀を構える写真や、袴姿で納刀する姿、「忍」と印字された鉢巻を巻いてポーズをとる姿などがアップされた。これを見たファンからは「めちゃくちゃカッコいいじゃん…」、「クロフォード選手が日本大好きな感じが伝わってきて嬉しい」、「鎧も刀もとっても似合ってる！『忍』ハチマキも可愛い」、「PFPキング めっちゃエンジョイしてるの草」など喜びの反応が見られた。クロフォードは9月13日（日本時間14日）、米国ラスベガスで2階級差のあるスーパーミドル級世界4団体統一王者のサウル・カネロ・アルバレス（メキシコ）を判定3ー0で制し、男子史上初となる3階級での4団体統一王者に輝いた。同日に行われた「井上尚弥 vs. ムロジョン・アフマダリエフ」では、井上尚弥が試合後会見で「クロフォードの戦い方がすごく参考になった」と発言したことでも話題となった。





クロフォードのインスタグラムより

クロフォードのインスタグラムより

クロフォードのインスタグラムより

クロフォードのインスタグラムより