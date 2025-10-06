

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月2日から3日の決算発表を経て6日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<2753> あみやき 東Ｐ -4.28 10/ 3 上期 -25.16

<3377> バイク王 東Ｓ -3.79 10/ 3 3Q 38.69

<9842> アークランズ 東Ｐ -1.46 10/ 3 上期 -13.83

<7975> リヒトラブ 東Ｓ -1.00 10/ 3 上期 -13.73



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

