―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月2日から3日の決算発表を経て6日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　瑞光 <6279>
　26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常損益は4.2億円の黒字(前年同期は1.3億円の赤字)に浮上し、通期計画の10.5億円に対する進捗率は5年平均の36.4％を上回る40.2％に達した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6506> 安川電 　　　　東Ｐ 　 +22.26 　 10/ 3　　上期　　　　3.18
<3321> ミタチ産業 　　東Ｓ　　 +7.39 　 10/ 3　　　1Q　　　126.79
<1376> カネコ種 　　　東Ｓ　　 +6.83 　 10/ 3　　　1Q　　　128.65
<6279> 瑞光 　　　　　東Ｐ　　 +4.53 　 10/ 3　　上期　　　　黒転
<6392> ヤマダコーポ 　東Ｓ　　 +4.28 　 10/ 3　　　1Q　　　 13.96

<6093> エスクロＡＪ 　東Ｓ　　 +3.05 　 10/ 3　　上期　　　-52.12
<4394> エクスＭ 　　　東Ｇ　　 +2.59 　 10/ 3　　　3Q　　　 61.90
<8931> 和田興産 　　　東Ｓ　　 +2.07 　 10/ 3　　上期　　　 26.37
<3612> ワールド 　　　東Ｐ　　 +0.67 　 10/ 3　　上期　　　 14.35

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース