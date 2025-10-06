

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月2日から3日の決算発表を経て6日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.4 瑞光 <6279>

26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常損益は4.2億円の黒字(前年同期は1.3億円の赤字)に浮上し、通期計画の10.5億円に対する進捗率は5年平均の36.4％を上回る40.2％に達した。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6506> 安川電 東Ｐ +22.26 10/ 3 上期 3.18

<3321> ミタチ産業 東Ｓ +7.39 10/ 3 1Q 126.79

<1376> カネコ種 東Ｓ +6.83 10/ 3 1Q 128.65

<6279> 瑞光 東Ｐ +4.53 10/ 3 上期 黒転

<6392> ヤマダコーポ 東Ｓ +4.28 10/ 3 1Q 13.96



<6093> エスクロＡＪ 東Ｓ +3.05 10/ 3 上期 -52.12

<4394> エクスＭ 東Ｇ +2.59 10/ 3 3Q 61.90

<8931> 和田興産 東Ｓ +2.07 10/ 3 上期 26.37

<3612> ワールド 東Ｐ +0.67 10/ 3 上期 14.35



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

