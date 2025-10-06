6人組アイドルグループ「Toi Toi Toi」が5日、東京・渋谷でデビュー半周年記念ライブを行った。終演後、6人はステージを振り返り、1周年を見据えて決意を語った。

―― 半周年を終えて

一条カオリ「新衣装・新曲を披露し、会場の喜びを強く実感しました。全力で駆け抜け、終演後には達成感と心地よい疲労感がありました」

さくらもも「来場者の表情を見て、不安が“安心”に変わりました。デビュー時の物珍しさでなく『好き』で来てくれる層の増加を実感しました」

谷屋杏香「トイミーの熱気に“両想い”を実感しました。公式でも珍しい“等身大”の姿をMVで示せた手応えがあります」

橋本萌花「ライブ本数が多い時期を経て、良い意味で過度な緊張がなく“会場を持っていく”感覚でやり切れました。節目ごとに成長を実感しています」

星野ティナ「いつもは反省から入るけど、今回は“やり切った”達成感が勝ちました。修正点に集中でき、余裕を持って臨めました」

前垣さら「短いと思っていた半年が、ライブ当日には“濃い時間”として溢れ出ました。デビューからの思い出が一気によみがえり、心から楽しめました」

―― 1周年へ向けて

一条「Toi Toi Toiの認知度・知名度を拡大し、『人を幸せにする』機会を増やしたいです。勢いをさらに加速させる決意です」

さくら「歌・ダンス・ステージングを底上げし、『表情管理』を武器と言い切れるレベルへ。得点会では自然体を保ちつつ、“自分らしいアイドル像”を追求します」

谷屋杏香「個人の表現力（歌・ダンス・MC・立ち姿）を磨き、リーダーとしては『先導しない』方針で主体性あるチーム作りを続け、団結力の深化を目指します」

橋本「歌・ダンスの底上げで、より大きな会場での開催を目指します。既存ファンを飽きさせず、新規にも届く活動を“毎日の積み重ね”で実現したいです」

星野「“元気キャラ”に加え、歌い方の幅を広げてギャップを提示。自分らしい表現をさらに磨いていきたいです」

前垣「今いるファンを大切にしつつ、より多くの人に知ってもらい、応援される存在へ。認知拡大と支持の増加に注力します」