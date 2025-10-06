¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Âè2Àï¤ÏÆü¥Æ¥ì¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏºÆ¤Ó9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤«¡©
¡þMLB ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó NLDSÂè2Àï¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Àè¾¡¤·¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè2Àï¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶ÛµÞÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7Æü¤Î¸áÁ°7»þ08Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤Ï¸áÁ°6»þ54Ê¬¤«¤é¡£²òÀâ¤Ï²¬Åç½¨¼ù¤µ¤ó¤Ë¥²¥¹¥È¤¬MLB¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ëAKIÃöÀ¥¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡×¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤Ë¡Ö2ÅÙ¤ÎMVP¼õ¾Þ¡×¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼Áª¼ê¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú´é¤Ö¤ì¡£ÂÐ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢¤½¤·¤Æº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ä¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÏÂè1Àï¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè2Àï¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£