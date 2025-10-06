6人組アイドルグループ「Toi Toi Toi」が5日、東京・渋谷のduo MUSIC EXCHANGEで半周年記念ライブ「Chapitre 0.5」を開催した。今年4月のデビューから約半年。ファンと共に歩んできた道のりを確かめるように、温かなステージとなった。

最も大きな歓声が上がったのは6曲目。新曲「Fortune World」がサプライズで初披露された瞬間だった。アップテンポで爽快感あふれる楽曲に、客席のペンライトが揺れ、熱気は一気に跳ね上がった。橋本萌花は「初披露で緊張したけど、みんなのキラキラした目が見えて本当に楽しかった」と笑顔。前垣さらは「振り付けもこれまでとは違う挑戦。これからみんなと一緒に育てていきたい」と呼びかけた。

ライブは、22日のCDデビュー作で表題曲となる「Toi Toi Toi」から幕を開けた。満員の観客が一斉にペンライトを掲げ、序盤から高まる熱気。リーダーの谷屋杏香が「半年を迎えて、今日こうして皆さんとライブができることが本当に幸せです」と語ると、メンバーたちの表情には自然と笑みが浮かんだ。

中盤には「Cosmetic☆Cosmos」「I LOVE ME」「HAPPY CLIMAX」など人気曲が次々と披露され、観客のボルテージは最高潮に。終盤には谷屋が代表してファンへの手紙を朗読。「私たちはいつもトイミーのみんなのおかげでここに立てています。これからも一緒に夢を叶えていきたい」と伝えると、客席からは拍手とともに涙を拭う姿も。アンコールでは「美しきランプライト」「涙のストーリーテラー」で半年の軌跡を締めくくるようにステージを彩った。

谷屋は「トイミーの熱気に“両想い”を感じました」と振り返り、前垣は「短いと思っていた半年が、実際には濃密な時間でした」と回想。星野ティナは「いつもは反省ばかりだけど、今日は“やり切った”気持ちが強かった」と胸を張り、橋本は「本数を重ねたからこそ、会場を掴む感覚があった」と手応えを語った。

一条カオリは「新衣装や新曲をサプライズで披露できたことで、会場の喜びを肌で感じました」と達成感を語り、さくらももは「デビュー当初の物珍しさではなく、“好き”で来てくれる人が増えたと実感しました」と感謝を口にした。

この日は東名阪ツアーの開催がサプライズで発表。加えて、ABEMA特番「favtoi〜全力バカ騒ぎバトルFES〜」が15日放送、ハロウィン主催イベントが29日に表参道GROUNDで開催されることが相次いで告知された。

サプライズが重なったハーフアニバーサリー。ステージと客席を包んだのは、期待と歓喜、そして未来へのときめき。気づけばそこには、Toi Toi Toiとファンが一緒に描いた“Fortune World”（幸運の世界）が広がっていた。

■2025年10月5日（日）13:00開演 duo MUSIC EXCHANGE

1.Toi Toi Toi

2.オトナヒロイン

3.Cosmetic☆Cosmos

4.I LOVE ME

5.HAPPY CLIMAX

6.Fortune World

7.美しきランプライト

8.涙のストーリーテラー