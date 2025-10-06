毎年の猛暑で稲作への悪影響が指摘される中、高温への耐性を備えた新品種「にじのきらめき」への切り替えが愛媛県内で進んでいる。

ＪＡ松山市（松山市）は、来年度の本格導入を目指して試験栽培に取り組んでおり、品質や食味などを分析し、生産農家への指導に生かす。（住田勝宏）

味はコシヒカリ似、高温でも収量多く

「にじのきらめき」は、２０１８年に農業・食品産業技術総合研究機構（茨城県）が開発した、暑さに強い新品種。ＪＡ全農えひめ米穀課によると、従来の県産早期米の主力品種の一つで、約１３００ヘクタールで作付けされる「あきたこまち」に比べて肥料を多く必要とするものの、高温下でも収量は１〜２割上回り、食味はコシヒカリに似て品質も高いという。

あきたこまちは高温に弱いとされ、同課によると、県内全域で品質の劣化と収量の減少が問題化しているという。ＪＡ松山市管内の平野部でも約５年前から、あきたこまちの米粒が白くなり、黒い点が出る「高温障害」とみられる症状が出るようになり、収量も低下した。

このため、同ＪＡは猛暑でも高い品質と安定した収量を確保できる新品種への切り替えを進めようと、２３年ににじのきらめきの試験栽培を開始。今年度は組合員ら４４人が、松山市や愛媛県東温市、松前町、久万高原町の計１７・５ヘクタールで試験栽培を実施している。苗の間隔や肥料の種類や量などを変えて、生育状況を調べてきた。

今月２日には、同ＪＡが管理する松前町大間の２か所の農地（計約２７アール）で収穫。研修生３人がコンバインで稲を刈り、脱穀していった。

同ＪＡの宮内誠指導課長は、収穫したばかりの籾（もみ）を見て、「色が濁っておらず、粒の張りがいい。良くできている」と述べた。にじのきらめきは１等米の比率が高いといい、「生産者にとってメリットが大きい。猛暑への早急な対策が必要で、品種の切り替えが最大の対策になる」と話した。

ＪＡ全農えひめによると、３０年度をめどに、あきたこまちの作付面積の大半に加えて、早期米以外の品種も切り替えを進めて約２０００ヘクタールまで増やす方針だという。