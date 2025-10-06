実業家でタレントの宮崎麗果（37）が4日、Instagramで自宅のクローゼットを披露。ハイブランドのバッグがずらりと並ぶ光景に「圧巻ですねぇ。スケールがすごすぎます」「お店かと思いました！」など、反響を呼んでいる。

【映像】宮崎麗果の自宅リビングやキッチン

2021年12月、黒木啓司さん（45）との結婚を発表した宮崎。2023年7月に第4子・ケイリーくん、翌年9月に第5子・カイリくんが誕生していた。

Instagramでは、夫の黒木さんが広々としたリビングでトレーニングをする動画や、キッチンで料理をする姿など、自宅の様子をたびたび発信してきた。

ハイブランドバッグがずらりと並ぶ自宅クローゼットを公開

2025年10月4日の更新では、「リフォーム中のクローゼット一部公開」とコメントし、ハイブランドのバッグがずらりと並ぶクローゼットを公開。芸術家・草間彌生とルイ・ヴィトンがコラボレーションしたトランクを置き、部屋を少し和のイメージにしていることも明かしている。

この投稿にファンからは、「なんて豪華なクローゼット」「女性の憧れの空間ですね。夢のようなお部屋」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）