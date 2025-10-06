ＢＴＳのＲＭ（３１）が５日、韓国のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）でライブ配信を行い、結婚について自身の考えを明かした。

ＲＭは「僕ももう３２歳（数え年）だ。早く結婚したら、みんなが悲しむかもしれないから。このままじゃ（結婚）できないかもしれないけど」と言い、笑った。

そして「友人は１０人中２、３人くらいしてるけど、最近はしない傾向にあるのではないか。良い縁に出会えれば結婚するかもしれないし、ずっとこのまま生きていくかもしれない」と、結婚そのものに大きく縛られないというスタンスを見せた。

また「最近、雰囲気が結婚に追われ、女性の方たちは出産に対して、社会的プレッシャーを受けたりするのではないか。でも、ただありのまま生きられたらいいな。正解はないから」と、自身の考えを明かし、子育てについては「自分自身を育てるのも大変だ。子どもの頃に両親を悩ませたことを考えると、子どもがどれだけ憎らしいかと思う。もちろん、愛してはいるだろうけど。やっぱり正解はないね」と吐露するのだった。

そして「周囲の人々の話や事例は、あくまで周囲の人々の話として受け止めるべき」「僕たちは初めて、結婚という選択肢を得た世代だと考えている。ただ、自分の選択に従って進むべきだ」と強調した。