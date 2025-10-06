ロックバンドONE OK ROCKのボーカルTakaさんが、スペイン・マドリードでの公演を翌日に控え、深刻な荷物紛失トラブルに見舞われていることを自身のインスタグラムで明かしました。



【写真を見る】【 ONE OK ROCK・Taka 】 緊急SOS マドリード公演前に空港で荷物紛失トラブル 「明日ライブなのに全員の荷物が届かない」





Takaさんは、「Help」とコメントし動画を公開。「スペインに昨日の夜中の2時か3時ぐらいに着いてまだ荷物が届きません」と説明。ルフトハンザドイツ航空でドイツ・ミュンヘン経由でスペイン・マドリードに向かった際、マドリード行きの飛行機が大幅に遅延。さらに到着後には同じ便に乗っていた乗客全員の荷物が届かないというトラブルに見舞われたことを報告しました。





また、ストーリーズにも「マドリードに到着」「みーーーんんな荷物ないです」「いつ手元にくるんだろう」と荷物が全く流れていないターンテーブルの写真を投稿。さらに「飛行機死ぬほど遅れたうえ荷物でてなくて、職員いなくて、もう最悪」とコメントしています。





Takaさんは動画で「明日ライブなのに荷物が届いてない。機材も色々スタッフも全員届いてないから総勢20名近くのバッグがないんですよ、全員の」と楽器以外の重要機材を含む全ての荷物が行方不明の状態状況の深刻さを訴えています。

Takaさんによると、一部のスタッフはバッグにAirTagを入れており、荷物がまだドイツ・ミュンヘン空港にあることを確認しているとのこと。楽器は別で運んでいるため無事とのことですが、スタッフの機材などが届かない状態で公演準備を進めなければならない状況です。

Takaさんは「マドリードにステイするのが明日のライブの夜までなので、それまでに全員のが届かない場合は次の土地にバスで移動しなければならない」と切迫した状況を説明し、解決策を探っていることを明かしました。







さらに「マジでどうしていいか分かんなくて」と困惑している様子で、文化の違いにも言及。「日本人はみんなイライラするじゃないですか？そんなこと絶対起きないから」と日本との対応の違いに戸惑いを示しつつも、「自分たちの文化がどこででも通用すると思ったら大間違いだし、自分たちが当たり前だと思って生きていくのももう良くない」と冷静に分析しています。

この投稿に、「すぐに空港職員や航空会社に連絡しましょう」「今日は日曜日で、しかもスペインでは祝日なので、すべての機関が閉まっています」「無事に荷物が届きますように」「何も力になれないのが心苦しい ワンオクチームが安心してライブできますように」「たいていは、数日で荷物が見つかってホテルに届きます。時間がかかる場合は、何度でもしつこく問い合わせをしましょう」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】