à¸µ´Ä¶¾¯½÷á¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Îµ¤¸õÊÑÆ°³èÆ°²È¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë¸þ¤«¤¦»Ù±çÁ¥ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹´Î±»ÜÀß¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¡¢à¤Ò¤É¤¤°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëá¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°Ì³¾Ê¤Ï£µÆü¡¢£Ø¤Ç¡Ö¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¥¦¥½¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤¬ÀèÆü¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó³°Ì³¾Ê¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤ÏÃ´Åö´±¤ËÂÐ¤·¡Ö¥È¥³¥¸¥é¥ß¤Î¤Ï¤Ó¤³¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·ºÌ³½ê¤Ç¡¢²¿»þ´Ö¤â¹Å¤¤¾²¤ËºÂ¤é¤µ¤ì¡¢½½Ê¬¤Ê¿©»ö¤ä¿å¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢»Ù±çÁ¥ÃÄ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥à¡¼¥ÉÁ¥ÃÄ¡×¤Ë»²²ÃÃæ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¡Ö²á¹ó¤Ç¾ÃÌ×¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï£µÆü¡¢£Ø¤Ç¡Ö¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤ÈÁ¥ÃÄ¤ÎÂ¾¤Î¹´Î±¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëµÔÂÔ¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¥¦¥½¤À¡£¥°¥ì¥¿¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥«¤²¤¿º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÁÊ¤¨¤ò°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¹´Î±¼Ô¤Ë¤Ï¿©»ö¡¢¿å¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î£µÆü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¸ý¡¦°ÜÌ±ºÛÈ½½ê¤Î¿³Íý»ñÎÁ¤Ç¤â¡¢¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ø¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹´Î±Ãæ¤ÎµÔÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¼°¤ÊÁÊ¤¨¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Ï£±£°·î£±Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³¤·³¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥à¡¼¥ÉÁ¥ÃÄ¤Î¤¦¤Á£´£²ÀÉ¤òÙ½Êá¤·¤¿ºÝ¡¢½½¿ô¤«¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£´£µ£°¿Í¤Î³èÆ°²È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£Á¥ÃÄ¤ÏÁ°Æü¤Ë¥È¥ë¥³¤ò½Ð¹Ò¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶Éõº¿¤òÆÍÇË¤·¡¢¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
