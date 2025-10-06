国民スポーツ大会陸上第4日

第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は6日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第4日が行われ、成年少女男女混合4×400メートルリレー予選に女子800メートル日本記録保持者・久保凛（東大阪大敬愛高3年）が大阪のアンカーとして登場した。2番手でもらったが、1着でフィニッシュ。3分20秒04で大阪の決勝進出に貢献した。

久保は4日に行われた“本職”少年女子A800メートル決勝で、昨年自身がマークした大会記録を更新する2分1秒72で連覇を飾った。中1日で混合マイルリレーに参戦。混戦の2番手でバトンをもらったが、最後の直線で逆転して1着でゴール。専門外の400メートルながら、さすがの脚力を発揮した。

レース後は「ここまで繋いでいただいたので、前の1人を抜くしかないなと。絶対抜いてやるという気持ちで走った。ラストは脚が動かなくなったけど、1番にゴールして明日につなぐことができて良かった」と安堵。フィニッシュ後は珍しく倒れ込み、「久しぶりの400メートルで、思ったよりもきつかったです」と苦笑いを浮かべた。

400メートルは春に走ったことがあったというが、マイルリレーの出場は初。「走りたいです！」と志願した久保は「バトンを持っている分、気持ち的にも頑張らなくちゃと思った」と振り返った。明日7日の決勝へ「前の人を全員抜けるように。できなくても、それを目標に大阪チームに貢献したい」と気合を入れた。



（THE ANSWER編集部）