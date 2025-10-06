齊藤なぎさ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/06】女優の齊藤なぎさが10月5日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテやプリクラを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】齊藤なぎさ、胸元開放した姿のプリクラ公開

◆齊藤なぎさ、プリクラで美デコルテ披露


齊藤は「ディズニーに」とディズニーリゾートを訪れた際のオフショットを複数枚投稿。猫耳姿で、上着をずらしたノースリーブからはすらりとした肩と腕をのぞかせている。また、その際に撮ったと思われるプリクラも投稿。「がおー」と言葉を添えたライオンポーズとともに、胸元がちらりと覗く美しいデコルテも見せている。

◆齊藤なぎさの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「またかわいいが更新された」「透明感えぐい」「反則級のかわいさ」「デコルテきれい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

