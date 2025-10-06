kemio、自身の写真展に訪れたTravis Japanの松田元太との2ショット公開「けみげん久しぶり」「友情アツい」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】人気クリエイターのkemio（けみお）が10月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。Travis Japanの松田元太が自身の写真展に訪れたことを明かした。
【写真】kemio、松田元太との再会ショット
kemioは写真集『kemio by kenta』（パルコ出版）の刊行を記念して、kemio photo exhibition「裏アカ」を東京・PARCO MUSEUM TOKYOにて開催。これを受け、同イベントに来場した松田との2ショットを公開した。「信じられないほど忙しいスーパーdiva人生なのにわざわざ会いに来てくれてげんげんありがとう 久しぶりに会えてすごく嬉しかった」とつづっている。
松田は過去に、中学・高校時代からkemioのファンであることを公言。2021年4月には、kemioのYouTubeチャンネルで共演し、kemioが過去にジャニーズJr.（現ジュニア）としてステージに立っていたことを明かし、話題を呼んだ。さらに、松田が出演したHey! Say! JUMPの山田涼介主演のフジテレビ系金9ドラマ「ビリオン×スクール」（2024年放送）の第7話では、共演も果たしている。
https://twitter.com/modelpress/status/1974789146012201236
この投稿には「元太めちゃくちゃ嬉しそう」「友情アツい」「仲良くて可愛い」「けみげん久しぶり」「ビリスク以来？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
