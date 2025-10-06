39万再生され視聴者の胸をときめかせているのは、猫と赤ちゃんが初対面を果たす瞬間。猫の優しさが伝わる投稿には「さっそく守ってくれてるんだよね」「人間の赤ちゃんだってわかるんだね」など温かいコメントが寄せられています。

【動画：『生まれたばかりの赤ちゃん』がお家にやって来ると…『猫の行動』が素敵すぎる】

飼い主さんのベビーが誕生

Instagramアカウント「ひなの 히나노」さんが投稿したのは、誕生したばかりの赤ちゃんがおうちのハチワレちゃんと対面したときの様子。ハチワレちゃんはひなのさんの妊娠中からお腹に赤ちゃんがいることがわかっていた様子だったとのことですが…？

ひなのさんが赤ちゃんを抱っこしてソファに座ると、すぐに近づいてきたというハチワレちゃん。ひなのさんはソファに上がっていいよと促したそうですが、ハチワレちゃんはお腹を見せてゴロン。ひなのさんが出産でおうちにいなかったからか、もしかしたら甘えたくなってしまったのかも…？

やきもち焼く？焼かない？

赤ちゃんにやきもちを焼いてしまうかと思われたハチワレちゃんですが、翌日からは様子が少し変わったそう。ぽつんと寝かされている赤ちゃんに自ら近づくと、ひなのさんに向かって短く鳴いたといいます。赤ちゃんの様子を教えてくれたのでしょうか。

その後は、赤ちゃんがぐずっているとそばにいって顔を近づけたり、そっと手を伸ばして優しくポンポンしたりするようになったとのこと。その手つきは触っていいものか迷っているようにも見えたといいます。「赤ちゃんはか弱いもの」と理解しているのでしょう。

一緒に赤ちゃんを守ろうね

ハチワレちゃんは、赤ちゃんが生まれる前からお腹にスリスリしていたそうです。もしかしたらそのときから「生まれたら一緒に育てよう」と思っていたのかも？

最初こそ離れていた寂しさから甘えたくなったものの、これからはママの相棒として一緒に子育てをしてくれそうですね。赤ちゃんが大きくなったら良き遊び相手にもなってくれることでしょう。

ハチワレちゃんと赤ちゃんの初対面の様子には「優しく撫でてるのが愛おしいです」「ご主人様の大事な子供なんだなってわかるんだよ」などのコメントも。言葉はなくとも愛情が伝わる温かい投稿でした。

Instagramアカウント「ひなの 히나노し」さんは、マタニティ期間の過ごし方や赤ちゃんとの日々も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ひなの 히나노し」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。