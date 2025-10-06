ファミリーマートは、人気パンを“裏返して”クイニーアマンに仕立てた新シリーズ「オモテもウラもおいしいパン」を、2025年10月7日より全国で発売します。

第1弾として、「デニッシュメロンパン」「チーズケーキデニッシュ」「アップルパイタルト」の3種類が登場します。

ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」シリーズ

価格：185円（税込）〜

発売日：2025年10月7日（火）

販売場所：全国のファミリーマート

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

「オモテもウラもおいしいパン」は、ファミリーマートの定番パンの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げることで、表面はいつものパン、裏面はカリッとした食感と香ばしさを楽しめる新感覚のシリーズです。

まるで人気パンがクイニーアマンになったかのような、一度で二度おいしい体験ができます。

デニッシュメロンパン×クイニーアマン

価格：185円（税込）

バター風味のビスケット生地をかけたデニッシュメロンパンの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げた一品です。

メロンパンのふんわりとした食感と、クイニーアマンのようなカリッとした食感を同時に楽しめます。

チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン

価格：198円（税込）

チーズケーキフィリングとチーズクリームをデニッシュ生地で包んだパンの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げました。

チーズの濃厚な味わいとデニッシュのしっとり感、キャラメリゼされた裏面の香ばしさがマッチしています。

アップルパイタルト×クイニーアマン

価格：198円（税込）

りんごフィリングを包んだアップルパイタルトの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げたパンです。

サクサクとしたタルト生地と、甘酸っぱいりんご、カリカリの食感と香ばしいバターの風味が加わり、新たな味わいを楽しめます。

ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」は、いつものパンとは一味違う、新しい食感と味わいを楽しめるシリーズ。

お気に入りのパンがどんな変身を遂げたのか、ぜひ手に取って確かめてみてください。

ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」の紹介でした。

