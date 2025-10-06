【実食レポ】裏返してクイニーアマンに！ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」シリーズ
ファミリーマートは、人気パンを“裏返して”クイニーアマンに仕立てた新シリーズ「オモテもウラもおいしいパン」を、2025年10月7日より全国で発売します。
第1弾として、「デニッシュメロンパン」「チーズケーキデニッシュ」「アップルパイタルト」の3種類が登場します。
ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」シリーズ
価格：185円（税込）〜
発売日：2025年10月7日（火）
販売場所：全国のファミリーマート
※沖縄県では仕様と価格が異なります。
「オモテもウラもおいしいパン」は、ファミリーマートの定番パンの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げることで、表面はいつものパン、裏面はカリッとした食感と香ばしさを楽しめる新感覚のシリーズです。
まるで人気パンがクイニーアマンになったかのような、一度で二度おいしい体験ができます。
デニッシュメロンパン×クイニーアマン
価格：185円（税込）
バター風味のビスケット生地をかけたデニッシュメロンパンの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げた一品です。
メロンパンのふんわりとした食感と、クイニーアマンのようなカリッとした食感を同時に楽しめます。
チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン
価格：198円（税込）
チーズケーキフィリングとチーズクリームをデニッシュ生地で包んだパンの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げました。
チーズの濃厚な味わいとデニッシュのしっとり感、キャラメリゼされた裏面の香ばしさがマッチしています。
アップルパイタルト×クイニーアマン
価格：198円（税込）
りんごフィリングを包んだアップルパイタルトの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げたパンです。
サクサクとしたタルト生地と、甘酸っぱいりんご、カリカリの食感と香ばしいバターの風味が加わり、新たな味わいを楽しめます。
ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」は、いつものパンとは一味違う、新しい食感と味わいを楽しめるシリーズ。
お気に入りのパンがどんな変身を遂げたのか、ぜひ手に取って確かめてみてください。
ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」の紹介でした。
