ÃíÌÜÅÙMAX¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹·Ï¥«¥¹¥¿¥à¡ª¥æー¥Î¥¹ ¥íー¥É¥¹¥¿ー(NA6CE)¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Û
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ØÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎA PIT AUTOBACS SHINONOME¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î¥ªー¥Êー¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥íー¥É¥¹¥¿ー¡×¡£1989Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½éÂåNA¤«¤é¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤Ç¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎND¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¥íー¥É¥¹¥¿ー¥ªー¥Êー¤Î¼ÖÎ¾¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ªー¥Êー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ªÌ¾Á°¡§U¤µ¤ó
Ç¯Îð¡§20Âå
¼ÖÎ¾Ì¾¡§¥æー¥Î¥¹¡¡¥íー¥É¥¹¥¿ー
Ç¯¼°¡§1990Ç¯¼°
·¿¼°¡§N6CE
¼ç¤Ê»ÈÍÑ¥·ー¥ó¡§¥ì¥¸¥ãー¡¢¥É¥é¥¤¥Ö
½êÍÎò¡§1Ç¯2¥ö·î¡Ê2024Ç¯»þÅÀ¡Ë
ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¡§200,000km
Ç¯´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¡§15,000km
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÊÔ½¸Éô¤Ø´ó¤»¤é¤ì¤¿»þÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë·è¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¾¯¤Ê¤¤Í½»»¤Ç¼ê¤´¤í¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¥Îー¥Þ¥ë¤«¤éÊÑ¤¨¤¿·Ð°Þ
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¹·Ï¤Î¼ÖÎ¾¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¥íー¥É¥¹¥¿ー¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÎÉ¤¤ÅÀ¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤È¤¯¤Ë¤³¤À¤ï¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿§È´¤¡£¥ªー¥ë¥Ú¥ó¤·¤¿¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³°Áõ´Ø·¸
¥ê¥Ã¥×¥¹¥Ý¥¤¥éー¡§¥¬¥ìー¥¸¥Ù¥êー
¥µ¥¤¥É¥¹¥«ー¥È¡§¥È¥è¥·¥Þ¥¯¥é¥Õ¥È
ÆâÁõ´Ø·¸
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡§¥Ê¥ë¥Ç¥£
¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¡§¥Ê¥ë¥Ç¥£
Â²ó¤ê
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡§¥é¥ë¥°¥¹¼Ö¹âÄ´¡Ü326power¥¹¥×¥ê¥ó¥°
¥Û¥¤ー¥ë¡§BBS
¼¡¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖËÚ¤ò¿·ÉÊ¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
A PIT AUTOBACS SHINONOME¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¡
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡©
A PIT AUTOBACS SHINONOME¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥¤¥È¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬½¸¤Þ¤ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡£¥Æー¥Þ¤ËÂ¨¤·¤¿¥áー¥«ー¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ä¼ÖÎ¾¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Ï¡¢ÆÃÊÌ²¿¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥Æー¥Þ¤Î¼ÖÎ¾¤ò°¦¤¹¤ë¥ªー¥ÊーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤æ¤ë¤¤ÆâÍÆ¤À¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡ª¡¡Ê¿Æü¤Î¿åÍËÆü¤Î18:00～21:00¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§A PIT AUTOBACS SHINONOME¡Ê¢©135-0062¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅì±À2-7-20¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§18:00～21:00
