『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』新作映画、26年春公開 5thライブツアーレポート到着！
「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 5th Live Tour 〜4Pair Power Spread!!!!〜」の「みらくらぱーく！ presents Heart Stage」が、10月5日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催。2026年春に映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が公開予定であることを発表された。
【写真】105期8人体制初のライブツアー 10月4日「みらくらぱーく！ presents Heart Stage」の様子
ラブライブ！シリーズの第5作目として、アプリゲーム「Link！ Like！ ラブライブ！」などを展開中の『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』。
このたび、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』映画のタイトルと公開時期が解禁。
併せて、105期スクールアイドルクラブ全員でイベント「Bloom Garden Party」の準備に奮闘する姿が、本編同様の3Dアニメーションで描かれたティザービジュアルも公開された。
映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』は、2026年春全国公開。
また、10月4日より、「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 5th Live Tour 〜4Pair Power Spread!!!!〜」が開催中。
4日・5日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、「みらくらぱーく！ presents Heart Stage」が行われた。そして、11月8・9日に愛知 Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールAにて「DOLLCHESTRA presents Diamond Stage」、11月19・20日に大阪城ホールにて「Edel Note presents Spade Stage」、12月6・7日に神奈川・Kアリーナ横浜にて「スリーズブーケ presents Clover Stage」が開催される。
東京、愛知、大阪、神奈川の全国4都市を巡る本ツアーは、今年度の105期蓮ノ空で活動している4組のユニット名が各公演に冠されており、今回の東京会場ではみらくらぱーく！を中心に据えた構成でライブが展開。また9月に『リンクラ』で配信された活動記録105期第6話「未来への花」と連動したバーチャルライブも組み込まれた。
蓮ノ空のライブの魅力が新たに開花した本公演よりDay.1（10月4日）のレポート＆写真が到着した。また、一部ライブ映像が「（Love Live！ hasu）蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ公式チャンネル」にて公開されている。
＜「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 5th Live Tour 〜4Pair Power Spread!!!!〜」“みらくらぱーく！ presents Heart Stage cross Bloom Days Extra 〜Fes×ReC：LIVE〜公演ライブレポート＞
本公演は、ステージ上の透過スクリーンに映したバーチャルライブ映像に、照明などの生演出を加えて届けるFes×ReC：LIVE から幕を開けた。スクリーン内にずらっと登場し、まるで実際にステージに立っているかのように見える105期蓮ノ空のメンバーから、今回の「Fes×ReC：LIVE 〜Bloom Days Extra〜」は、すべて新録の初披露曲であることが伝えられると、客席から大きな歓声があがった。
さっそく始まった1 曲目は、日野下花帆＆百生吟子のユニット・スリーズブーケによる、さわやかでキュートなラブソング「フルーツパンチ」。続く村野さやか＆徒町小鈴のユニット・DOLLCHESTRAの「太陽であれ！」は、小鈴のポジティブさが前面に出た楽曲で、曲の中盤には客席にクラップを促しつつ、キレあるダンスで会場を盛り上げた。
3曲目は、子猫がじゃれているようなパフォーマンスが印象的な、大沢瑠璃乃＆安養寺姫芽のユニット・みらくらぱーく！の「ニャオシグニャル」。続いてセラス 柳田 リリエンフェルト＆桂城泉のユニット・Edel Noteによる、ドラマティックな「片翼のトリバガ」が披露された。そして最後の5曲目は、地元・金沢の伝統を伝えたい吟子の想いが込められた完全初公開の新曲「一生（ひとよ）に夢が咲くように」を8人全員でパフォーマンス。バックモニターに映る花畑やメンバー達が“立つ”スクリーンには、『リンクラ』内で開催されたユーザー参加型イベントによって贈られた“ジュエルフラワー”で彩られ、壮大な曲調と幻想的な雰囲気が圧巻だった。
「Fes×ReC：LIVE 〜Bloom Days Extra〜」は、『リンクラ』にて無料アーカイブ公開されている。
「Fes×ReC：LIVE 〜Bloom Days Extra〜」後は、いよいよライブ本編へ。アタック映像が流れた後に、期蓮ノ空のキャスト陣8 名が「Dream Believers」衣装姿でステージに登場。
楡井希実（日野下花帆役）、野中ここな（村野さやか役）、菅叶和（大沢瑠璃乃役）、櫻井陽菜（百生吟子役）、葉山風花（徒町小鈴役）、来栖りん（安養寺姫芽役）、三宅美羽（セラス 柳田 リリエンフェルト役）、進藤あまね（桂城 泉役）が、蓮ノ空で歌い継がれている「Dream Believers（期Ver.）」を歌い上げる。
続く2曲目では、みらくらぱーく！の「ノンフィクションヒーローショー」を、なんと8人全員で披露。ステージを縦横無尽に走り回ったり、大人数だからこそできるダンスパフォーマンスの楽しさに、曲が終わった後もしばらく歓声が続いていた。MCで、蓮ノ空の中でも1番楽しさを追求しているみらくらぱーく！が主導するライブであることが改めて明かされた後、105期みらくらぱーく！のストーリーダイジェスト映像を挟み、ユニットパートへ。
トップバッターは、もちろんみらくらぱーく！の2人。4月のFes×LIVE曲「WAWO!」、6月のFes×LIVE 曲「BLAST!!」と2曲を愛らしくも元気いっぱいに披露。さらに、瑠璃乃＆姫芽の2人による「ド！ド！ド！（期Ver.）」（Day.2 は「みらくりえーしょん（期Ver.）」）を初披露。この春卒業した102期生・藤島慈のパートを瑠璃乃が受け継ぎ、元の瑠璃乃パートは姫芽が歌う新たな形の「ド！ド！ド！」に会場全体が揺れた。
続くスリーズブーケ、DOLLCHESTRA、Edel Noteも、それぞれ4月＆6月のFes×LIVEで披露した2曲を歌い、この105期だからこそ見せられるパフォーマンスで会場を大いに盛り上げた。
幕間映像で最上級生の花帆＆さやか＆瑠璃乃が、“蓮ノ三連華”と自らを名付け、絆を深めた6月のストーリーダイジェストを観た後は、 月のFes×LIVEで多くのファンの心を揺さぶったロック調の全員曲「アイドゥーミー！」をステージ上で再現。パワフルな歌声と一体感があるフォーメーションダンスに会場は熱を帯びていく。
続けて8月のFes×LIVEで歌った夏ソング5曲も披露。座りポーズから始まるDOLLCHESTRA の「ブルウモーメント」は、2人のハーモニーがさわやかな朝を感じさせる。タオルを回しながら歌うみらくらぱーく！の「Very! Very! COCO 夏っ」は、夏の弾け感が満載。
Edel Noteの「フュージョンクラスト」は泉自身を表現した曲で、気持ちがグッと入った歌声や表情に惹き込まれる。スリーズブーケの「可惜夜花火」はジャジーな曲調に合わせた、少し大人びたダンスで魅了。そして最後は、コールも楽しい「夏めきペイン（105期Ver.）」で盛り上がった。
瑠璃乃と姫芽のMCを挟み、ライブはいよいよ後半戦。ステージに照明がついた瞬間、みらくらぱーく！の「以心☆電信」をDOLLCHESTRAが歌い出し、思わぬセットリストに会場中からどよめきの声があがった。続いてEdel Note が「ハクチューアラモード」を、スリーズブーケが「マハラジャンボリーII」をそれぞれカバーした。
そして最後は、本家本元のみらくらぱーく！が新衣装姿で登場。「ニャオシグニャル」など3曲を歌い、会場中を最強で最高の楽しさで包みこんだ。その後のMCでは、このカバー企画がみらくらぱーく！のリクエストで実現したこと。そしてどのユニットも、楽しみながらも真剣にみらくらぱーく！の曲に向き合っていたことが明かされ、客席からも和やかな笑い声があがった。最後は「永遠のEuphoria（105期Ver.）」を8 人で歌い、ライブ本編が終了した。
アンコールは「On your mark（105期Ver.）」からスタート。イントロで透過スクリーンに花帆たち8人のシルエットが映し出された後、キャスト8人が姿を見せ、力強いパフォーマンスを繰り広げた。1人1人がライブの感想や今後の意気込みを語った後は、トロッコに乗り込んで「STEP UP！（105期Ver.）」「とーひょー☆スター！」を歌いながら会場を回り、観客たちとコミュニケーションをとっていた。ステージに戻ってきた8人が最後に披露したのは、105期蓮ノ空が初めてリリースしたミニアルバムに収録されている「Hello, new dream！」。いつも新しいドキドキを届ける105期蓮ノ空を象徴する1曲だと改めて感じられた。
何が起こるか全く予想がつかない5thライブツアー。蓮ノ空の“切り込み隊長”みらくらぱーく！presents公演は、今後の3公演の期待感を高めつつ、最後まで楽しさいっぱいで幕を下ろした。
セットリストは以下の通り。
■セットリスト
M01 フルーツパンチ／スリーズブーケ
M02 太陽であれ！／DOLLCHESTRA
M03 ニャオシグニャル／みらくらぱーく！
M04 片翼のトリバガ／Edel Note
M05 一生に夢が咲くように／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M06 Dream Believers（期Ver.）／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M07 ノンフィクションヒーローショー／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M08 WAWO！／みらくらぱーく！
M09 BLAST!!／みらくらぱーく！
M10
【Day.1】 ド！ド！ド！（期Ver.）／みらくらぱーく！
【Day.2】 みらくりえーしょん（期Ver.）／みらくらぱーく！
M11 Celebration！／スリーズブーケ
M12 37.5℃のファンタジー／スリーズブーケ
M13 アンペア／DOLLCHESTRA
M14 アイマイメーデー／DOLLCHESTRA
M15 Retrofuture／Edel Note
M16 十六夜セレーネ／Edel Note
M17 アイドゥーミー！／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M18 ブルウモーメント／DOLLCHESTRA
M19 Very！ Very！ COCO 夏っ／みらくらぱーく！
M20 フュージョンクラスト／Edel Note
M21 可惜夜花火／スリーズブーケ
M22 夏めきペイン（期Ver.）／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M23 以心☆電信（Short Size）／DOLLCHESTRA
M24 ハクチューアラモード（Short Size）／Edel Note
M25 マハラジャンボリーII（Short Size）／スリーズブーケ
M26 ニャオシグニャル／みらくらぱーく！
M27
【Day.1】 天才なのかもしれない（期Ver.）／みらくらぱーく！
【Day.2】 ファンファーレ！！！／みらくらぱーく！
M28 ハートにQ／みらくらぱーく！
Ｍ29 永遠のEuphoria（期Ver.）／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
EN01 On your mark（期Ver.）／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
EN02 STEP UP！（期Ver.）／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
EN03 とーひょー☆スター！／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
EN04 Hello, new dream！／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
ラブライブ！シリーズの第5作目として、アプリゲーム「Link！ Like！ ラブライブ！」などを展開中の『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』。
このたび、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』映画のタイトルと公開時期が解禁。
併せて、105期スクールアイドルクラブ全員でイベント「Bloom Garden Party」の準備に奮闘する姿が、本編同様の3Dアニメーションで描かれたティザービジュアルも公開された。
映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』は、2026年春全国公開。
また、10月4日より、「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 5th Live Tour 〜4Pair Power Spread!!!!〜」が開催中。
4日・5日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、「みらくらぱーく！ presents Heart Stage」が行われた。そして、11月8・9日に愛知 Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールAにて「DOLLCHESTRA presents Diamond Stage」、11月19・20日に大阪城ホールにて「Edel Note presents Spade Stage」、12月6・7日に神奈川・Kアリーナ横浜にて「スリーズブーケ presents Clover Stage」が開催される。
東京、愛知、大阪、神奈川の全国4都市を巡る本ツアーは、今年度の105期蓮ノ空で活動している4組のユニット名が各公演に冠されており、今回の東京会場ではみらくらぱーく！を中心に据えた構成でライブが展開。また9月に『リンクラ』で配信された活動記録105期第6話「未来への花」と連動したバーチャルライブも組み込まれた。
蓮ノ空のライブの魅力が新たに開花した本公演よりDay.1（10月4日）のレポート＆写真が到着した。また、一部ライブ映像が「（Love Live！ hasu）蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ公式チャンネル」にて公開されている。
＜「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 5th Live Tour 〜4Pair Power Spread!!!!〜」“みらくらぱーく！ presents Heart Stage cross Bloom Days Extra 〜Fes×ReC：LIVE〜公演ライブレポート＞
本公演は、ステージ上の透過スクリーンに映したバーチャルライブ映像に、照明などの生演出を加えて届けるFes×ReC：LIVE から幕を開けた。スクリーン内にずらっと登場し、まるで実際にステージに立っているかのように見える105期蓮ノ空のメンバーから、今回の「Fes×ReC：LIVE 〜Bloom Days Extra〜」は、すべて新録の初披露曲であることが伝えられると、客席から大きな歓声があがった。
さっそく始まった1 曲目は、日野下花帆＆百生吟子のユニット・スリーズブーケによる、さわやかでキュートなラブソング「フルーツパンチ」。続く村野さやか＆徒町小鈴のユニット・DOLLCHESTRAの「太陽であれ！」は、小鈴のポジティブさが前面に出た楽曲で、曲の中盤には客席にクラップを促しつつ、キレあるダンスで会場を盛り上げた。
3曲目は、子猫がじゃれているようなパフォーマンスが印象的な、大沢瑠璃乃＆安養寺姫芽のユニット・みらくらぱーく！の「ニャオシグニャル」。続いてセラス 柳田 リリエンフェルト＆桂城泉のユニット・Edel Noteによる、ドラマティックな「片翼のトリバガ」が披露された。そして最後の5曲目は、地元・金沢の伝統を伝えたい吟子の想いが込められた完全初公開の新曲「一生（ひとよ）に夢が咲くように」を8人全員でパフォーマンス。バックモニターに映る花畑やメンバー達が“立つ”スクリーンには、『リンクラ』内で開催されたユーザー参加型イベントによって贈られた“ジュエルフラワー”で彩られ、壮大な曲調と幻想的な雰囲気が圧巻だった。
「Fes×ReC：LIVE 〜Bloom Days Extra〜」は、『リンクラ』にて無料アーカイブ公開されている。
「Fes×ReC：LIVE 〜Bloom Days Extra〜」後は、いよいよライブ本編へ。アタック映像が流れた後に、期蓮ノ空のキャスト陣8 名が「Dream Believers」衣装姿でステージに登場。
楡井希実（日野下花帆役）、野中ここな（村野さやか役）、菅叶和（大沢瑠璃乃役）、櫻井陽菜（百生吟子役）、葉山風花（徒町小鈴役）、来栖りん（安養寺姫芽役）、三宅美羽（セラス 柳田 リリエンフェルト役）、進藤あまね（桂城 泉役）が、蓮ノ空で歌い継がれている「Dream Believers（期Ver.）」を歌い上げる。
続く2曲目では、みらくらぱーく！の「ノンフィクションヒーローショー」を、なんと8人全員で披露。ステージを縦横無尽に走り回ったり、大人数だからこそできるダンスパフォーマンスの楽しさに、曲が終わった後もしばらく歓声が続いていた。MCで、蓮ノ空の中でも1番楽しさを追求しているみらくらぱーく！が主導するライブであることが改めて明かされた後、105期みらくらぱーく！のストーリーダイジェスト映像を挟み、ユニットパートへ。
トップバッターは、もちろんみらくらぱーく！の2人。4月のFes×LIVE曲「WAWO!」、6月のFes×LIVE 曲「BLAST!!」と2曲を愛らしくも元気いっぱいに披露。さらに、瑠璃乃＆姫芽の2人による「ド！ド！ド！（期Ver.）」（Day.2 は「みらくりえーしょん（期Ver.）」）を初披露。この春卒業した102期生・藤島慈のパートを瑠璃乃が受け継ぎ、元の瑠璃乃パートは姫芽が歌う新たな形の「ド！ド！ド！」に会場全体が揺れた。
続くスリーズブーケ、DOLLCHESTRA、Edel Noteも、それぞれ4月＆6月のFes×LIVEで披露した2曲を歌い、この105期だからこそ見せられるパフォーマンスで会場を大いに盛り上げた。
幕間映像で最上級生の花帆＆さやか＆瑠璃乃が、“蓮ノ三連華”と自らを名付け、絆を深めた6月のストーリーダイジェストを観た後は、 月のFes×LIVEで多くのファンの心を揺さぶったロック調の全員曲「アイドゥーミー！」をステージ上で再現。パワフルな歌声と一体感があるフォーメーションダンスに会場は熱を帯びていく。
続けて8月のFes×LIVEで歌った夏ソング5曲も披露。座りポーズから始まるDOLLCHESTRA の「ブルウモーメント」は、2人のハーモニーがさわやかな朝を感じさせる。タオルを回しながら歌うみらくらぱーく！の「Very! Very! COCO 夏っ」は、夏の弾け感が満載。
Edel Noteの「フュージョンクラスト」は泉自身を表現した曲で、気持ちがグッと入った歌声や表情に惹き込まれる。スリーズブーケの「可惜夜花火」はジャジーな曲調に合わせた、少し大人びたダンスで魅了。そして最後は、コールも楽しい「夏めきペイン（105期Ver.）」で盛り上がった。
瑠璃乃と姫芽のMCを挟み、ライブはいよいよ後半戦。ステージに照明がついた瞬間、みらくらぱーく！の「以心☆電信」をDOLLCHESTRAが歌い出し、思わぬセットリストに会場中からどよめきの声があがった。続いてEdel Note が「ハクチューアラモード」を、スリーズブーケが「マハラジャンボリーII」をそれぞれカバーした。
そして最後は、本家本元のみらくらぱーく！が新衣装姿で登場。「ニャオシグニャル」など3曲を歌い、会場中を最強で最高の楽しさで包みこんだ。その後のMCでは、このカバー企画がみらくらぱーく！のリクエストで実現したこと。そしてどのユニットも、楽しみながらも真剣にみらくらぱーく！の曲に向き合っていたことが明かされ、客席からも和やかな笑い声があがった。最後は「永遠のEuphoria（105期Ver.）」を8 人で歌い、ライブ本編が終了した。
アンコールは「On your mark（105期Ver.）」からスタート。イントロで透過スクリーンに花帆たち8人のシルエットが映し出された後、キャスト8人が姿を見せ、力強いパフォーマンスを繰り広げた。1人1人がライブの感想や今後の意気込みを語った後は、トロッコに乗り込んで「STEP UP！（105期Ver.）」「とーひょー☆スター！」を歌いながら会場を回り、観客たちとコミュニケーションをとっていた。ステージに戻ってきた8人が最後に披露したのは、105期蓮ノ空が初めてリリースしたミニアルバムに収録されている「Hello, new dream！」。いつも新しいドキドキを届ける105期蓮ノ空を象徴する1曲だと改めて感じられた。
何が起こるか全く予想がつかない5thライブツアー。蓮ノ空の“切り込み隊長”みらくらぱーく！presents公演は、今後の3公演の期待感を高めつつ、最後まで楽しさいっぱいで幕を下ろした。
セットリストは以下の通り。
■セットリスト
M01 フルーツパンチ／スリーズブーケ
M02 太陽であれ！／DOLLCHESTRA
M03 ニャオシグニャル／みらくらぱーく！
M04 片翼のトリバガ／Edel Note
M05 一生に夢が咲くように／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M06 Dream Believers（期Ver.）／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M07 ノンフィクションヒーローショー／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M08 WAWO！／みらくらぱーく！
M09 BLAST!!／みらくらぱーく！
M10
【Day.1】 ド！ド！ド！（期Ver.）／みらくらぱーく！
【Day.2】 みらくりえーしょん（期Ver.）／みらくらぱーく！
M11 Celebration！／スリーズブーケ
M12 37.5℃のファンタジー／スリーズブーケ
M13 アンペア／DOLLCHESTRA
M14 アイマイメーデー／DOLLCHESTRA
M15 Retrofuture／Edel Note
M16 十六夜セレーネ／Edel Note
M17 アイドゥーミー！／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M18 ブルウモーメント／DOLLCHESTRA
M19 Very！ Very！ COCO 夏っ／みらくらぱーく！
M20 フュージョンクラスト／Edel Note
M21 可惜夜花火／スリーズブーケ
M22 夏めきペイン（期Ver.）／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M23 以心☆電信（Short Size）／DOLLCHESTRA
M24 ハクチューアラモード（Short Size）／Edel Note
M25 マハラジャンボリーII（Short Size）／スリーズブーケ
M26 ニャオシグニャル／みらくらぱーく！
M27
【Day.1】 天才なのかもしれない（期Ver.）／みらくらぱーく！
【Day.2】 ファンファーレ！！！／みらくらぱーく！
M28 ハートにQ／みらくらぱーく！
Ｍ29 永遠のEuphoria（期Ver.）／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
EN01 On your mark（期Ver.）／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
EN02 STEP UP！（期Ver.）／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
EN03 とーひょー☆スター！／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
EN04 Hello, new dream！／蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ