6日午前、米沢市の上杉神社近くの住宅地でクマが目撃されました。クマは現在も空き家敷地内のヤブに居座っているとみられ警察などが警戒を続けています。



米沢市環境課によりますと、午前9時15分に米沢市丸の内1丁目にある空き家の敷地内のヤブで体長50センチほどのクマが目撃されました。その後消防のドローンで現場周辺を確認したところ午前10時50分ごろ、もう1頭のクマを発見しました。このクマの大きさは分かっていませんが、市では2頭は親子で現在もヤブのなかに居座っているとみられ地元猟友会で箱ワナを2つ設置し市と警察などで警戒にあたっています。現場は米沢市中心部の住宅地で、付近には上杉神社もあり日中は観光客でにぎわう場所となっています。



一方、午前7時半まえ、天童市立第四中学校の西側の道路でクマが目撃されました。天童市によりますと、生徒の保護者が生徒を車で送っていたところ、体長およそ1メートルのクマ1頭を発見したということです。

目撃された場所は、住宅街が広がっていて、警察と天童市、地元の猟友会が現場一帯をパトロールしています。

