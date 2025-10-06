沢口靖子、共演のSUPER EIGHT横山裕の印象は“ブレない” 作中の関係性についても明かす
俳優の沢口靖子が6日、自身が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の囲み取材会に出席。同日夜に初回放送を控える中、共演するSUPER EIGHT横山裕の印象を語った。
【全身ショット】綺麗…鮮やかなワンピースで登場した沢口靖子
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。そんな沢口が今作で演じるのは、「情報犯罪特命対策室」（以下：DICT＜ディクト＞）で捜査にあたる刑事・二宮奈美（にのみや・なみ）を演じる。
本作には過去のシリーズにも出演していた横山が警部補・山内徹（やまうち・とおる）役として続投する。横山の印象について沢口は「とても落ち着いていて、ブレない演技をする方です」とした一方、「話しかけるととっても気さくな方」と語った。さらには横山との車中のシーンがお気に入りだと話し、「とっても打ち解けているんです」と笑った。
本作は新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
近年多発する犯罪を描く本作について沢口は「本当に簡単な理由で被害者にも加害者にもなってしまう恐ろしさを、このドラマを通してお届けしていきたいと思います」と力強く語った。
