2018年にアイドルグループ・私立恵比寿中学を卒業して、現在はMaison de Queenのメンバーとして活動する「ぁぃぁぃ」こと廣田あいか（26）が5日、X（旧ツイッター）を更新。今後、メンバーの誕生日を祝うイベント「生誕祭」全てに出演しないことを宣言した。

Maison de Queenでは、すでにメンバーの生誕祭が複数決定している。しかし廣田は、「今後ぁぃぁぃは全ての生誕祭に出演しないことを許可いただきました」と発表した。「前々から疑問におもっているアイドルの文化で、じぶんは合わないっておもうので思いきって辞めることにしました」と理由を説明している。

ひとつひとつのステージへの理想が高く、明確に存在するという廣田。「その中でステージ上で内輪な雰囲気が強い温かい生誕祭という文化は、思い描くぁぃぁぃとしてステージに立つことと乖離していて非常にむず痒い感覚がありました」と本音を吐露して、悩んだ末に出した結論であることを強調した。メンバーの誕生日祝いについては、「プライベートのじぶんで個人的にさせてもらおうとおもっています」として、「生誕祭という推しにとって大事な日ぜひ世界一しあわせにしてあげて、素敵な時間をお過ごしください！」とファンに呼びかけている。

また、グループの公式Xアカウントも「一番大事なのはグループのメンバーなのでそれぞれのメンバーの意見を受けて色んなルールをそのメンバーの意思に合わせるのが自分のやり方です」とプロデューサーとしての方針を示して、「今後『ぁぃぁぃ』は個人の生誕祭行う事はありません。そして生誕祭の出席と出演もありません」とアナウンスした。