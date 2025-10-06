今夏マンチェスター・シティからエヴァートンへレンタル移籍を果たしたジャック・グリーリッシュは新天地でパフォーマンスレベルを戻しつつある。



今節のクリスタル・パレス戦では後半ATに決勝点を挙げ、チームを2-1の勝利へ導いたグリーリッシュ。このゴールは移籍後初ゴールとなったが、同選手は今シーズンリーグ戦7試合で1ゴール4アシストを記録しており、抜群の存在感を見せている。





"IT'S IN! It's Jack Grealish! And this stadium ERUPTS!" #EVECRY highlights are out now. — Everton (@Everton) October 5, 2025

グリーリッシュにかつての輝きが戻ってきたなか、期待されるのはイングランド代表復帰だ。元イングランド代表FWウェイン・ルーニーはこの調子が続けば、チャンスは確実にあると考えており、グリーリッシュはトーマス・トゥヘル監督を迷わせるだろうと語った。「ジャックにできるのは今やっていることを続けることだけだ。今日はゴールを決めることができた。彼がそれを続ければ、夏が来る頃にはきっとその位置に居るはずだ。ジャックはプレイすれば才能を発揮するだろうから、イングランド代表監督を悩ませることは間違いないだろう」（英『BBC』より）今月のイングランド代表メンバーには選ばれなかったグリーリッシュだが、トゥヘル監督はチャンスは誰にでも残っていると主張していた。攻撃陣はタレント揃いで今のイングランド代表に入るのは簡単ではないが、グリーリッシュは再び代表に返り咲けるか、楽しみだ。