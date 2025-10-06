1億1600万ポンドという多額の移籍金で今夏レヴァークーゼンからリヴァプールへ移籍したドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツ。しかしプレミアリーグで未だ0ゴール0アシストと結果がついてきておらず、新天地でのスタートは厳しいものとなっている。



しかし恋人の存在が、そんなヴィルツを救うかもしれない。地元紙『Liverpool ECHO』は、恋人のアリーヤさんが以前、2022年にヴィルツが十字靭帯を損傷し苦境に陥っていたおりにアリーヤさんと出会い、リハビリ期間中にずっとヴィルツを支えていたことを回想している。





@aaliyahcl ♬ candy - audiogirl

Tik Tokで11万5000人以上のフォロワーを持つアリーヤさん。アリーヤさんはそこで美容製品のプロモーションを投稿したり、ファッションを投稿しているインフルエンサーだ。同紙によれば、リヴァプールのファンたちは彼女の美しさにメロメロ。「女王だ」「ヴィルツはピッチ内外で勝利している」「今まで見たなかでもっとも美しい女性だ」と称賛を送っている。アリーヤさんに支えられたヴィルツはリハビリを乗り越え、23-24シーズンのレヴァークーゼンの歴史的な無敗優勝と2冠に大きく貢献した。プレミアリーグ第7節ではベンチスタートとなり、レジェンドのジェイミー・キャラガー氏からは「今はチームから外すべき」とまで言われてしまったヴィルツ。今こそヴィルツには支えが必要なときかもしれない。