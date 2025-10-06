「ウォーハンマー40K」新たな「コンバットパトロール」3種が登場。10月11日の予約情報
ゲームズワークショップは、10月11日に予約を開始し、10月25日に発売する製品情報を公開した。
カーノク・ヴァール
「スペースマリーン」の一派「アイアンハンド」の中隊長のプラモデル。50mmベースで、「ターミネイター・アーマー」を装備する。
カーノク・ヴァール
コンバットパトロール：アイアンハンド
「ヘヴィ・インターセッサー」10体、「ファイアストライク・サーボタレット」2体、「テックマリーン」1体がセットとなった組み立て式プラモデル。468個のマークが収録されたデカールシートも付属する。
コンバットパトロール：アイアンハンド
コンバットパトロール：ホワイトスカー
新ミニチュア「スボデン・ハーン」に加え、「アサルト・インターセッサー」5体、「アウトライダー」3体、「インパルサー」のセット。組み立て式プラモデル。
コンバットパトロール：ホワイトスカー
スボデン・ハーン
アイアンハンドとホワイトスカーのダイス
16個のダイスセット。「アイアンハンド」はガンメタリックに白、「ホワイトスカー」は白に赤で目が描かれている。
ダイスセット
キャプテン（ジャンプパック、レリックシールド装備）
「サンダーハンマー」と「レリックシールド」を装備する中隊長のプラモデル。2つの頭部オプションに加え、「サンダーハンマー」か「チェーンソード」に装備を変えられる。
キャプテン（ジャンプパック、レリックシールド装備）
コンバットパトロール：ハーレクィン
「アエルダリ」の中でも特異な「ハーレクィン」をセットにしたプラモデル。「トルゥプ」6体、「スターウィーヴァー」1体、「スカイウィーヴァー・ジェットバイク」2体、「ヴォイドウィーヴァー」1体、「ソリティア」1体が同梱されている。
コンバットパトロール：ハーレクィン
クリスマスグッズ第1弾
ゲームズワークショップのクリスマスは「ダ・レッドゴッボ」が祝う。「レッドゴッボ」の栓抜きやぬいぐるみ、「スクイッグ」のスリッパやオーナメントが登場。「スクイッグ」の群れを描いたデスクトップマットの他、「渾沌の八芒星」や「サーボスカル」をデザインしたオーナメントなども発売する。
「レッドゴッボ」栓抜き
「レッドゴッボ」ぬいぐるみ
「スクイッグ」スリッパ
「スクイッグ」オーナメント
「スクイッガランシェ」デスクトップマット
メタルオーナメント
また、「クリスマスならでは」のセーターも発売する、2025年は「スペースウルフ」と「ソウルブライト・グレイヴロード」がモチーフとなっている。
クリスマスセーター
(C)Games Workshop Limited 2025.