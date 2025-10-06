【サンデー・プレビュー - 3人の中隊長が登場】 10月11日 予約受付開始予定

ゲームズワークショップは、10月11日に予約を開始し、10月25日に発売する製品情報を公開した。

カーノク・ヴァール

「スペースマリーン」の一派「アイアンハンド」の中隊長のプラモデル。50mmベースで、「ターミネイター・アーマー」を装備する。

カーノク・ヴァール

コンバットパトロール：アイアンハンド

「ヘヴィ・インターセッサー」10体、「ファイアストライク・サーボタレット」2体、「テックマリーン」1体がセットとなった組み立て式プラモデル。468個のマークが収録されたデカールシートも付属する。

コンバットパトロール：アイアンハンド

コンバットパトロール：ホワイトスカー

新ミニチュア「スボデン・ハーン」に加え、「アサルト・インターセッサー」5体、「アウトライダー」3体、「インパルサー」のセット。組み立て式プラモデル。

コンバットパトロール：ホワイトスカー

スボデン・ハーン

アイアンハンドとホワイトスカーのダイス

16個のダイスセット。「アイアンハンド」はガンメタリックに白、「ホワイトスカー」は白に赤で目が描かれている。

ダイスセット

キャプテン（ジャンプパック、レリックシールド装備）

「サンダーハンマー」と「レリックシールド」を装備する中隊長のプラモデル。2つの頭部オプションに加え、「サンダーハンマー」か「チェーンソード」に装備を変えられる。

キャプテン（ジャンプパック、レリックシールド装備）

コンバットパトロール：ハーレクィン

「アエルダリ」の中でも特異な「ハーレクィン」をセットにしたプラモデル。「トルゥプ」6体、「スターウィーヴァー」1体、「スカイウィーヴァー・ジェットバイク」2体、「ヴォイドウィーヴァー」1体、「ソリティア」1体が同梱されている。

コンバットパトロール：ハーレクィン

クリスマスグッズ第1弾

ゲームズワークショップのクリスマスは「ダ・レッドゴッボ」が祝う。「レッドゴッボ」の栓抜きやぬいぐるみ、「スクイッグ」のスリッパやオーナメントが登場。「スクイッグ」の群れを描いたデスクトップマットの他、「渾沌の八芒星」や「サーボスカル」をデザインしたオーナメントなども発売する。

「レッドゴッボ」栓抜き

「レッドゴッボ」ぬいぐるみ

「スクイッグ」スリッパ

「スクイッグ」オーナメント

「スクイッガランシェ」デスクトップマット

メタルオーナメント

また、「クリスマスならでは」のセーターも発売する、2025年は「スペースウルフ」と「ソウルブライト・グレイヴロード」がモチーフとなっている。

クリスマスセーター

(C)Games Workshop Limited 2025.