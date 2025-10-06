ファーウェイが「HUAWEI WATCH GT 6」を発表、サイクリングやゴルフ機能が進化
ファーウェイ・ジャパンは6日、スマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 6」シリーズを発表した。10月14日に発売される。
「HUAWEI WATCH GT 6」と「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」の2モデルがラインアップされる。価格はそれぞれ3万3800円～と4万8180円～。iPhoneとAndroidスマートフォンと接続して使用できる。
進化したバッテリー機能、最大3週間充電いらず
HUAWEI WATCHシリーズの特徴の1つであるバッテリー性能は、今回も着実に進化している。GT 6の46mmモデルとGT 6 Proでは通常使用で約21日間、ヘビーユースでも約12日間（GT 6の41mmモデルでは約14日間と7日間）と改善されている。また、GPS連続使用時間は約40時間で、さまざまなワークアウトを精度高く記録できる時間が延びた。
ディスプレイは、GT 6の41mmモデルで1.32インチ、46mmモデルとGT 6 Proで1.47インチの有機ELディスプレイ。最大輝度は3000ニトで、屋外などでもより見やすくなった。
アウトドアスポーツ機能が強化
位置測位機能が向上したことで、屋外のアクティビティ機能が進化している。新しいアンテナ構造と位置測位アルゴリズムを導入したことで、たとえばサイクリング時なら気圧計に基づいてシーンを自動判別し、傾斜があったり複雑な地形だったりする場所でも、より正確な距離を算出できるようになった。
加えて、位置測位衛星「Navic」に新しく対応し、2つの周波数と6つの衛星で測位できるようになり、各機能が大幅に性能向上している。
サイクリングの新機能
スマートウォッチだけでパワー測定
GT 6シリーズでは、新たにスマートウォッチだけでサイクリング時のパワーを計測できるようになった。通常は、自転車にパワーメーターやサイクルコンピューターを別途設置する必要があったが、GT 6シリーズでは、これらがなくてもリアルタイムの速度や高度、勾配、体重、車種などの情報に基づいてパワーを推定できるようになった。
また、サイクルコンピューターとしての機能を代替できるようになり、GT 6シリーズとスマートフォン／iPhoneを組み合わせて使えば、より高度な機能を利用できる。
より精度の高いデータを確認したい場合、他社製のパワーメーターと接続することで、FTPデータ（Functional Threshold Power、1時間あたりの継続できる最大のパワー値）など専門的なデータを計測できる。
転倒検知機能の追加
加速度センサーの検知範囲が8G→32Gに向上したことで、ワークアウトでの検知精度が90％向上、日常シーンでも73％向上した。
それに伴い、GTシリーズでは初の転倒検知機能が新たに搭載された。さらに、検知後ユーザーからの反応がなければ、事前に登録した緊急連絡先に音声通話を発信したり、SMSで知らせたりできる。
サイクリングの自動検出
計測できる数値はこのほか、サイクリング時の勾配（リアルタイム、平均、範囲）を新たに計測できるようになった。
また、待望の「サイクリング時の自動検出」機能が追加された。
このほか、スマートフォンと併用すれば、サイクリングルートを取り込んだり、サイクリング中のナビゲーション、終了後はルートとデータの共有ができる。アプリでは、グループライド機能や運動記録の拡充、ウォッチの操作をアプリと連動できる機能など、機能が拡充される。。
ウインタースポーツでは「yukiyama」を標準搭載
スキーやスノーボードなどのウインタースポーツに関する機能では、日本最大級のウインタースポーツアプリ「yukiyama」を標準搭載し、スマートウィッチ上でゲレンデマップや滑走データを確認できるようになった。アプリは、11月のアップデートで搭載されるようになる。
機能面では、これまで曖昧だった“滑走している”“リフトに乗っている”判断が、より正確に識別できるようになった。さらに、滑走回数や高度、時間、距離、勾配の測定精度が向上したほか、測定データの項目の拡充、記録回数の拡充（100回まで）がされている。
ヘルスケア機能の進化点
ヘルスケア機能では、これまで睡眠時のみだった心拍変動（HRV）が24時間測定できるようになったほか、情緒管理機能で情緒の状態が12段階になった。これ以外にも、睡眠スコアやウォッチフェイスが拡充されている。
また、メモリーが64GBになり、オフラインマップやゴルフ場マップ、音楽などをより多くダウンロードできるようになった。
GT 6 Proではトレイルランや心電図機能を搭載
GT 6 Proでは、トレイルラン中の記録で標高グラフが追加され、登りながら進捗を視覚的に確認できるようになった。
また、GT 5 Proから引き続き心電図機能を搭載。データはPDF形式でも出力できる。
GT 6 Proのゴルフ機能
GT 6 Proでは、ゴルフ場マップがより見やすく鮮やかになったほか、拡大縮小や画面移動に対応。より詳細に確認できるようになった。
また、ゴルフコースマップは、世界1万7000以上のゴルフ場をサポート。日本の99％以上のゴルフ場をカバーしているという。
グリーン上では、ヒートマップによる勾配表示「グリーンアンジュレーション」機能を搭載。ラウンド中は、グリーンの方向と距離を表示する機能やプロレベルの結果表示画面など、ゴルファーを強力にサポートする機能を備えている。
ラインアップ
HUAWEI WATCH GT 6
「HUAWEI WATCH GT 6」は、ケースの大きさが46mmと41mmの2モデルをラインアップしている。本体カラーによってベルト素材が異なる。
ラインアップと価格は以下の通り。46mm ブラック
ベルト素材：フルオロエラストマー
価格：3万3880円 46mm グリーン
ベルト素材：表面に立体織物加工を施したフルオロエラストマー
価格：3万6080円 46mm グレー
ベルト素材：レザー
価格：3万6080円 41mm ブラック
ベルト素材：フルオロエラストマー
価格：3万3800円 41mm ホワイト
ベルト素材：レザー
価格：3万6080円 41mm パープル
ベルト素材：フルオロエラストマー
価格：3万3880円
46mm ブラック
46mm グリーン
46mm グレー
41mm ブラック
41mm ホワイト
41mm パープル
HUAWEI WATCH GT 6 Pro
「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」はケースの大きさが46mmのみのラインアップ。カラーラインアップによりベルト素材が異なる。
また、GT 6 Proには、ゴルフ機能が拡充され、専用パッケージとアクセサリーが充実した本間ゴルフとの協業モデル「HONMAモデル」が用意されている。
ラインアップと価格は次の通り。ブラック
ベルト素材：フルオロエラストマー
価格：4万8180円 ブラウン
ベルト素材：表面に立体織物加工を施したフルオロエラストマー
価格：5万380円 HONMAモデル
ベルト素材：フルオロエラストマー
価格：5万2580円
ブラック
ブラウン