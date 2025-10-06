中島瑠菜、19歳の誕生日直前に『美脚大賞』 『新幹線大爆破』や『べらぼう』などに出演
『第21回クラリーノ美脚大賞2025』授賞式が6日、都内で行われ、ティーン部門で中島瑠菜（18）、20代部門で高橋ひかる（24、※高＝はしご高）、30代部門で仲里依紗（35）、オーバー40ty部門で米倉涼子（50）が受賞した（米倉は体調不良で欠席）。
【全身ショット】デコルテあらわな衣装で美脚も惜しげもなく披露した中島瑠菜
中島は、俳優として映画『新幹線大爆破』、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』など話題作に出演。モデルとしてもファッション誌『Seventeen』の専属を務めるなど活躍している。この日は、デコルテラインを大胆に見せたミニ丈のワンピースで登場。美脚も惜しげもなく披露していた。着用した靴について「とてもステキな靴で。ヒールも10センチあるんですけど、とても履きやすい。履き心地がいいです」と笑顔。これまで名だたる俳優やモデルが受賞しており「選んでいただけたことをとても光栄に思います。あと、私の誕生日が10月10日でして。少し早めのプレゼントをいただいたようで、勝手に幸せな気持ちになっています」とうれしそうに話した。
また、美脚の秘訣も。「お風呂を上がった後に筋肉をほぐすために保湿しながらマッサージをしたり、寝る前にストレッチをしたり、毎日ケアをしています」とにっこり。「小学校から中学校まで、ずっと水泳をやっていたので、そういうのもあるのかな」とも話していた。
同賞は、幅広い世代の健康で魅力的な美脚を靴で演出したいという女性を応援するために、2003年より始まった。21回となった今年は、同実行委員会から選ばれた今最も輝くファッションリーダーで美脚の4人が選出された。
