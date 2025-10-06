北海道・千歳警察署は2025年10月5日、恵庭市のパート従業員・今北知宏容疑者（33）を公務執行妨害と傷害の疑いで再逮捕しました。



今北容疑者は2025年9月25日午前11時20分ごろ、恵庭市黄金中央1丁目の路上で、職務質問のため声をかけた女性警察官（26）の顔面を殴り、鼻骨骨折の重傷を負わせた疑いが持たれています。



今北容疑者は「女性の警察官だったから暴力をふるった」と供述し容疑を認めています。





犯行の2時間ほど前には、恵庭市の国道で車10台が絡むひき逃げ事件が発生し、きっかけとなった乗用車の運転手の男が逃走していました。



ひき逃げ事件の直後、付近では男が乗用車を奪って逃走する強盗事件も発生。



警察によりますと、女性警察官は、2つの事件を起こした男と似た格好をしていた今北容疑者に職務質問をしたところ、殴られたということです。



今北容疑者は、女性警察官を殴った後、恵庭市内の工場敷地内に侵入したとして、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されていました。



警察は、今北容疑者がひき逃げ事件と強盗事件にも関与しているとみて、捜査を続けています。