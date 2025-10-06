歌手松山千春（69）が5日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。シンガー・ソングライター小田和正（78）を絶賛した。

小田は今月1日、横浜アリーナで開催した2年ぶりの全国アリーナツアー「みんなで自己ベスト！！」の最終日を完走。23年8月に75歳10カ月で全国アリーナツアーを開催した自身の記録を塗り替え、国内アーティストとして史上最年長記録を更新した。

リスナーのメールで小田の奮闘を伝えられた松山は「私も今年、70（歳）になりますからね。体力的には大丈夫だろうね」と切り出した。

「小田は本当に元気だよな。俺はいっつも小田に会ったら言うだけどさ。『お前、ステージで走ったりいろんなことしてるみたいだけど、お前がそんなことやったら、俺たち年下の人間は何やればいいのよ、お前。頼むぞ』みたいな。アーティスト、それぞれ自分のコンサートスタイルがありますからね」と小田への言葉を明かした。

そして「しかし、俺はコンサートで走ったりなんかしたことはないよな。横へ動いたり、客席の方へ行ったりはあるけど。客席に降りて歌ったこともあったな。自転車は乗ったことあるな」と自身のコンサートを回想。「本当に小田には頭が下がるなと」と語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。