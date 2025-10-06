森星、背中ざっくりミニワンピ姿に「女神のよう」「スタイルもオーラも別格」と反響
【モデルプレス＝2025/10/06】モデルの森星が10月4日、自身のInstagramを更新。美背中が際立つプライベートショットに反響が寄せられている。
【写真】森星、美背中際立つ大胆コーデ
森は、ニットのミニワンピを身に着けた複数枚の写真を投稿。ざっくりと開いた背中部分には大胆に素肌が見えており、美しい背中のラインを披露した。またステージの上で、スラリと伸びた美脚を見せてポージングするショットも投稿されている。
この投稿にネット上では「スタイルもオーラも別格」「ため息が出るくらいきれい」「背中も脚も神レベル」「女神のよう」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
