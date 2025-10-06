¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢IVE¥ì¥¤¡¦¥ê¥º¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¡×¡ÖÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¡¢IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥ì¥¤¡ÊREI¡Ë¡¢¥ê¥º¡ÊLIZ¡Ë¤é¤¬10·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVALENTINO GARAVANI¡×¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¡£3¿Í¤Î½¸·ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÆ»»Þ¤È´ó¤êÅº¤¤»£±Æ¤·¤¿KPOPÈþ½÷
Æ»»Þ¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ì¥¤¡¢¥ê¥º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£
3¿Í¤¬¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼Ì¤ëµ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¥ì¥¢¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¡×¡Ö´ñÀ×¡×¡ÖÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¦¥ì¥¤¡¦¥ê¥º¤¬½¸·ë
