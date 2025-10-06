声優・梶裕貴、所属事務所がネット上の誤情報に警告「事実無根」「親族にまで悪影響」【全文】
【モデルプレス＝2025/10/06】声優の梶裕貴が所属する「株式会社ヴィムス」が6日、公式サイトにて、⼀部インターネット上の誤情報に関する警告文を掲載。今後の対策についても説明した。
所属事務所は「インターネット上や一部SNS等において、梶裕貴に関する事実と異なる内容や誤解を招く悪質な情報が流布されていることを確認しております」とし、「これらの情報につきましては、いずれも事実無根であり、過去にも同様の件について警告を行っておりますが、依然として虚偽の書き込みや憶測が拡散されている状況にあります。本人は本来、このような話題に触れることを望んでおりませんが、本人のみならず親族にまで悪影響が及んでいることを重く受け止め、あらためて以下の通りご報告いたします」と発表。
「本件に関する当方の立場」として、「梶裕貴は、不貞行為などの公序良俗に反する行為を一切行っておりません」「趣味嗜好などに関して揶揄されている内容についても、全くの事実無根です」と伝えた。
また、今後の対応については「すでに弁護士による厳正な調査により、違法と評価し得る投稿を複数確認しております。虚偽情報を拡散、投稿している心当たりのある方は、直ちに該当の書き込みを削除等、相応しい対応ををしていただきますようお願いいたします。状況が改善されず、引き続いての人格侵害が認めたれた場合は、やむを得ず発信者情報開示請求および法的措置を講じる所存です」とし、「また、該当する投稿を見かけた際は、各プラットフォームが提供する通報機能をご利用いただくほか、このたび開設いたしました弊社の誹謗中傷報告専用フォームをご利用のうえ、お知らせください。然るべき対応を行ってまいります」と呼びかけた。
最後には、「皆さまには事実確認のない情報に惑わされず、冷静なご判断をお願い申し上げます。そして、こうした誹謗中傷によって誰かが傷つくようなことが一日も早くなくなることを、私たちは心より願っております」と伝えている。
梶は9月3日生まれ、東京都出身。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役、「謎解きはディナーのあとで」影山役、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。2019年6月23日には、声優の竹達彩奈との結婚を発表。2022年11月には、第1子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】