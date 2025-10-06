生見愛瑠、美肩際立つプラベ写真公開「理想」「鎖骨が綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】女優でモデルの生見愛瑠が10月5日、自身のInstagramを更新。プライベートでの美しいワンショルダー姿を公開し、反響が寄せられている。
◆生見愛瑠、シンプルビューティーな肩出しコーデ披露
生見は、「かっぱ買ってすぐ晴れたユニバ 充実でした」とユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の写真を投稿。グレーのトップスとジーンズパンツのシンプルな服装だが、右肩をオフショルダーにして美しい肩とデコルテラインを披露している。
◆生見愛瑠のワンショルダー姿に反響
この投稿には「スタイル良すぎ」「肩のラインが理想で憧れる！」「抜け感がたまらなく好き」「鎖骨が綺麗」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】