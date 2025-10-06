SHINee・オンユ、日本武道館公演が大成功！3日間で約2万人を魅了「忘れられない思い出」

SHINeeのメンバー・オンユ（ONEW）が、東京を熱狂の渦に包み込んだ。

【写真】オンユ、地下鉄で放つ“強烈な存在感”

オンユは10月3日〜5日にかけて、日本武道館でワールドツアー「2025 ONEW WORLD TOUR 'ONEW THE LIVE：PERCENT（％）'」（以下「ONEW THE LIVE」）を開催した。

日本の音楽シーンを象徴する会場である日本武道館のステージに3日間立ち、約2万人の観客を動員。日本における高い人気と存在感を改めて証明した。

「ONEW THE LIVE」は、“信じて聴けるボーカル”と称されるオンユのライブパフォーマンスに焦点を当てたブランドコンサート。オンユはソロとして初のワールドツアーを展開中で、ソウルを皮切りに、香港・バンコク・東京とステージを重ね、グローバルアーティストとしての地位を確立している。

（写真提供＝GRIFFINエンターテインメント）オンユ

特に今回の日本3公演では、10月1日にリリースされた日本2ndミニアルバム『SAKU』のタイトル曲『花のように』をはじめ、収録曲『KIMI=HANA』『’Cause I believe in your love』を初披露し、観客を熱狂させた。温かくも切ない空気を行き来する、オンユならではの清らかな歌声が会場いっぱいに響き渡った。

さらにオンユは、日本のファンのために『夜明けの世界』や『Everything』など、日本オリジナル曲も披露し、ファンへの深い愛情を示した。観客はそのたびに大きな歓声と拍手で応え、会場は一体感に包まれた。

日本公演を成功裏に終えたオンユは、「今回の公演のサブタイトルには、僕と“チング”（ファンダム名）が一緒に“100％の幸せ”を作りたいという想いを込めました。皆さんのおかげでこの3日間、本当に幸せでした。忘れられない思い出を作ってくださって感謝しています」と感謝の気持ちを伝えた。

ソウルをはじめ、香港・バンコク・東京公演を成功させたオンユは、今後、高雄、サンパウロ、サンティアゴ、メキシコシティ、パリ、ロンドン、マドリード、ヘルシンキ、コペンハーゲン、ティルブルフ、ワルシャワ、ベルリンの世界16都市でワールドツアーを続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）