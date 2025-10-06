価格77万円！「Sugomi」を増した「新ネイキッドバイク」 カワサキ「Z400」2026年モデル発売

250ccクラスの車体に400ccエンジンを搭載

カワサキは、ミドルクラスのスーパーネイキッドモデル「Z400」の2026年モデルを11月1日に発売します。

同モデルは、大型の「Z」シリーズで提唱された先鋭的なデザイン思想「Sugomi」を受け継いでいます。

カワサキ「Z400」2026年モデル

【画像】ブラック基調のシブいカラーリング!! カワサキ「Z400」2026年モデルを画像で見る（18枚）

低く構えたヘッドライトフェイス、クラウンチングフォルム、そして跳ね上げられたテールセクションが特徴で、エッジの効いたデザインによってシャープなスタイリングと独特のシルエットを実現しています。

エンジンは、排気量398ccの水冷並列2気筒エンジンが搭載されており、37N・m(3.8kgf・m)／8000rpmの力強いトルクを発生させ、高回転域までスムーズに吹け上がる特性を持ち、最高出力は35kW(48PS)／10,000rpmを発揮します。

このパワフルなエンジンを250ccクラスに匹敵するコンパクトな車体に組み合わせることで、スーパーネイキッド「Z」の名にふさわしい刺激的な、「Sugomi」パフォーマンスを可能にしました。

ライダーをサポートする機能も充実しており、急なシフトダウン時に発生するバックトルクを抑制し、クラッチレバーの軽い操作感を実現するアシスト&スリッパークラッチを装備しています。また、ラジエータファンカバーが走行中の熱気を車体側面へ逃がし、ライダーの快適性を高めています。

足回りには、高い剛性と優れた作動性を持つインナーチューブ径41mmのテレスコピックフロントフォークと、5段階のプリロード調整が可能なリアショックを採用。ブレーキシステムには、直径310mmのセミフローティングフロントブレーキディスクが装備されています。

これらの装備により、Z400はビギナーからベテランまで幅広いライダーが楽しめる、扱いやすい特性を持つモデルとなっています。

「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック」のカラーリングが採用されたZ400の価格（消費税込）は77万円です。