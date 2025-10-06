【FW GUNDAM CONVERGE 15周年 UNIVERSAL CENTURY SET】 【FW GUNDAM CONVERGE 15周年 ALTERNATIVE SERIES SET】 10月6日13時 予約受付開始 2026年4月 発売予定 価格：各6,996円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、アクションフィギュア「FW GUNDAM CONVERGE 15周年 UNIVERSAL CENTURY SET」及び「FW GUNDAM CONVERGE 15周年 ALTERNATIVE SERIES SET」を2026年4月に発売する。10月6日13時から予約受付を開始した。

本製品は「FW GUNDAM CONVERGE」の15周年を記念したメモリアルセット。「UNIVERSAL CENTURY SET」には「ガンダム」、「Hi-νガンダム」、「V2アサルトバスターガンダム」、「ナラティブガンダム」、「ALTERNATIVE SERIES SET」には「フリーダムガンダム」、「フォースインパルスガンダム」、「ガンダム・バルバトスルプスレクス」、「ガンダム・エアリアル」がセットとなっている。

それぞれイエロー部をゴールドに変更し、追加のパーツを同梱。ホワイトも鮮やかなものとなっている。また各機体の肩に型式番号をマーキングしており、専用の台座も付属する。

(C)創通・サンライズ