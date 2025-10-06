ホテルでアーケードゲーム!?遊び心満載の客室が1日1組限定で「YOTEL東京銀座」に登場！
旅の楽しみのひとつといえば「ホテル」、なんて人もいるのではないだろうか。そんな人におすすめしたいのが、英国ホテルブランドYOTELの日本初進出ホテル「YOTEL東京銀座」で2025年9月18日より開始された、ホテル滞在そのものを「遊び場」に変える特別な客室「Ginza Game Room」だ。
【写真】昔懐かしのアーケードゲームが遊べるユニークな客室
客室には懐かしのアーケードゲームマシーンが設置され、無料のフルミニバーや駄菓子アメニティも用意されている。子どもはもちろん、大人も童心にかえって楽しめる、新しい「体験型ホテルステイ」を銀座で体験できる。
■気になる「Ginza Game Room」の特典を深堀り
遊び心を詰め込んだ“ホテル×ゲーム体験”の特別仕様ルーム。宿泊者は以下の特典を利用できる。
アーケードゲームマシーン
実際に遊べる本格的なアーケードゲーム機が客室内に設置されている。時間を気にせず、滞在中いつでもプレイ可能！
無料フルミニバー(1滞在1回)
ポップソーダやエナジードリンクなどの飲み物が用意されている。ドリンク片手にゲームプレイが楽しめる。
駄菓子アメニティ
子どものころのワクワク感を呼び覚ます駄菓子がセレクトされている。つい手が進んでしまいそう。
レイトチェックアウト
翌日13時まで滞在可能(空き状況による)。夜更かししても大丈夫。ゲームやくつろぎの時間を心ゆくまで堪能できるのがうれしいポイント。
予約・キャンセルポリシー
キャンセルは宿泊日1日前の15時まで可能。
■「Ginza Game Room」利用案内
場所：YOTEL東京銀座
客室タイプ：プレミアムプラス(東京タワービュー)
料金：素泊まり3万5000円〜
予約方法：電話またはメールでの限定予約
電話：03-6274-6301 / tok.reservations@yotel.com
備考：1日1室限定
■YOTEL東京銀座・田口健総支配人に「Ginza Game Room」の特徴や反響を聞いてみた！
――「Ginza Game Room」の意図や狙い、ターゲットなどについて教えてください。
「Ginza Game Room」は、日本が世界的に“ゲーム大国”として知られる文化を背景に、滞在そのものを楽しめる体験をお届けしたいという思いから企画しました。観光やショッピングの合間にも、懐かしさやワクワク感を味わえるユニークな客室です。
ターゲットは、宿泊を単なる滞在ではなく、自分らしい体験として楽しみたい方々。ユニークで遊び心のある体験を求め、さらにその瞬間をSNSで共有したくなるような国内外の旅行者に、銀座ならではの特別な時間を感じていただきたいと考えています。
――「Ginza Game Room」のイチオシを教えてください。
イチオシは、客室に設置された本格的なアーケードゲーム機です。多くの方が子どものころに夢中になった懐かしさと、誰でもすぐに楽しめるシンプルさを兼ね備えています。
さらに、客室にはコントローラーをモチーフにしたネオンやゲーム機のパネルなど、遊び心のある装飾を施しました。ドアを開けた瞬間からワクワク感を演出し、銀座のホテルとは思えない特別な世界観に没入していただけます。
加えて、日本ならではの駄菓子やドリンクをそろえたミニバーもご用意しており「銀座のホテルでレトロゲームと駄菓子を楽しむ」という、ここでしか味わえない体験をお届けしています。
――「Ginza Game Room」にはさまざまなうれしい特典がありますが、それぞれの特徴やなぜこれらの特典をつけたかについて教えてください。
「Ginza Game Room」には、滞在そのものを楽しんでいただけるよう、いくつかの特典をご用意しています。まず、ミニバーの無料利用です。炭酸飲料やエナジードリンクといったポップソーダとともに、日本人には馴染み深い駄菓子をそろえ、ゲームを楽しみながらリラックスできる空間を演出しました。国内の方には懐かしく、海外からのお客様には日本文化を感じていただけるよう意識しています。
次に、レイトチェックアウト。ゲームや会話に夢中になって夜更かししても、翌日ゆったりとお過ごしいただけるようにしました。さらに、オリジナルデザインの装飾やゲーム機の設置によって、客室に入った瞬間からワクワクできる非日常感を提供しています。
これらの特典はすべて、「銀座でただ泊まるのではなく、思い出に残る体験を持ち帰っていただきたい」という思いから取り入れました。
――“ホテル×ゲーム体験”のアイデアはどのようにして生まれましたか？また、その実現に向けて苦労した点などあれば、それをどうクリアしたかとあわせて教えてください。
このアイデアは、YOTELが大切にしている“遊び心”を銀座という街でどう表現できるかを考える中で生まれました。日本は世界的にゲーム文化で知られていますが、それをホテル滞在と組み合わせれば、旅そのものをユニークな体験に変えられると考えたのです。
実現にあたっては、「非日常の特別感」と「快適な滞在」をどう両立させるかが課題でした。アーケードゲーム機はデザイン性やサイズ、操作のしやすさを慎重に検討し、駄菓子や装飾も多様なゲストが楽しめるよう工夫しました。最終的には、客室に入った瞬間からワクワクできる空間づくりを徹底することで、“ホテル×ゲーム体験”という新しい形を実現できたと思います。
――「Ginza Game Room」に宿泊したお客様からの反応や問い合わせなど含め、どのような反響や声があったかなどを教えてください。
実際にご宿泊されたお客様からは「客室のどこを撮っても写真映えする」「観光も楽しく、ホテルへ戻ってからも楽しい！」といった声をいただいています。実はすぐに海外の1500万人ものフォロワーがいるYouTuberの方に紹介していただき、多くの反響をいただきました。国内外問わず多くの方に興味を持っていただけているのはとてもありがたいと感じています。
――最後に一言お願いします！
YOTEL東京銀座は、2024年12月にオープンしたばかりの英国発のホテルです。最新テクノロジーとデザイン性を取り入れ、セルフチェックインやロボットクルーといった便利でユニークなホテル滞在をお楽しみいただけます。オールデイダイニングKomyuniti(コミュニティ)では、銀座ダブルチーズバーガーや、青のりフィッシュ＆チップスといった地域の味わいとグローバル料理をかけあわせた、ユニークなメニューを提供しています。
これからも「遊び心」と「クリエイティビティ」をキーワードに、国内外のお客様に忘れられない体験をお届けしてまいります。ぜひ銀座の新しい拠点として、YOTEL東京銀座での滞在をお楽しみください。
ただ泊まるだけではない体験ができる、遊べるホテルYOTEL東京銀座の「Ginza Game Room」に宿泊して、特別な旅の思い出を作ってみてはいかが。
文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
