ナノ・ユニバース×ダンダダン♡河村康輔とのアートなコラボTが登場

ナノ・ユニバースが贈る、感性を刺激するアートなコラボが実現！TVアニメ『ダンダダン』と、世界的に注目されるアーティストKosuke Kawamuraによる特別アイテムが、2025年10月10日（金）より登場します。アニメ×アート×ファッションの融合で生まれた今回のコレクションは、ファンならずとも見逃せないラインナップです。

ナノ・ユニバース×ダンダダンの世界観が融合

アニメ『ダンダダン』は、幽霊を信じる女子高生とUFOを信じる少年が繰り広げる、奇想天外な物語。

今回のコラボでは、そのユニークな世界観を、コラージュアーティストKosuke Kawamuraが大胆に再構築しました。

彼の独自の表現によって生まれたデザインは、躍動感とアート性を兼ね備えた“着るアート”に仕上がっています。

コレクションラインナップと価格

「ダンダダン｜Kosuke Kawamura」オカルン変身前／変身後ver

価格：6,600円（税込）

「ダンダダン｜Kosuke Kawamura」モモver

価格：6,600円（税込）

「ダンダダン｜Kosuke Kawamura」オカルン｜モモver



価格：6,600円（税込）

「ダンダダン｜Kosuke Kawamura」トートバッグ オカルン｜モモver

価格：2,750円（税込）

今回登場するのは、Tシャツ3種とトートバッグ1種の全4アイテム。どれもデイリーに使いやすく、個性が際立つデザインです♪

展開店舗は、渋谷神南店やルミネ新宿など全国主要店舗に加え、mix.tokyoやZOZO TOWNなどオンラインでも購入可能。

アートとファッションの新たな可能性♡

このコラボは、アートがファッションに息づく瞬間を体現したもの。お気に入りのキャラクターを身にまといながら、自分らしいスタイルを表現できます。

コーデの主役にも、さりげないアクセントにも使えるデザインで、アニメファンからモード派まで幅広く楽しめる一着です。

自分らしさを纏う特別なコラボを手に入れて

ナノ・ユニバース×ダンダダン×Kosuke Kawamuraのトリプルコラボは、アニメファンもファッションラバーも虜にする魅力が満載。

限定コレクションのため、気になる方は早めのチェックをおすすめします♡

ナノ・ユニバース公式ECサイトおよび各店舗で、この秋の注目コレクションをぜひ体感して。