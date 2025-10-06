ナノ・ユニバース×ダンダダン♡河村康輔とのアートなコラボTが登場
ナノ・ユニバースが贈る、感性を刺激するアートなコラボが実現！TVアニメ『ダンダダン』と、世界的に注目されるアーティストKosuke Kawamuraによる特別アイテムが、2025年10月10日（金）より登場します。アニメ×アート×ファッションの融合で生まれた今回のコレクションは、ファンならずとも見逃せないラインナップです。
ナノ・ユニバース×ダンダダンの世界観が融合
アニメ『ダンダダン』は、幽霊を信じる女子高生とUFOを信じる少年が繰り広げる、奇想天外な物語。
今回のコラボでは、そのユニークな世界観を、コラージュアーティストKosuke Kawamuraが大胆に再構築しました。
彼の独自の表現によって生まれたデザインは、躍動感とアート性を兼ね備えた“着るアート”に仕上がっています。
コレクションラインナップと価格
「ダンダダン｜Kosuke Kawamura」オカルン変身前／変身後ver
価格：6,600円（税込）
「ダンダダン｜Kosuke Kawamura」モモver
価格：6,600円（税込）
「ダンダダン｜Kosuke Kawamura」オカルン｜モモver
価格：6,600円（税込）
「ダンダダン｜Kosuke Kawamura」トートバッグ オカルン｜モモver
価格：2,750円（税込）
今回登場するのは、Tシャツ3種とトートバッグ1種の全4アイテム。どれもデイリーに使いやすく、個性が際立つデザインです♪
展開店舗は、渋谷神南店やルミネ新宿など全国主要店舗に加え、mix.tokyoやZOZO TOWNなどオンラインでも購入可能。
アートとファッションの新たな可能性♡
このコラボは、アートがファッションに息づく瞬間を体現したもの。お気に入りのキャラクターを身にまといながら、自分らしいスタイルを表現できます。
コーデの主役にも、さりげないアクセントにも使えるデザインで、アニメファンからモード派まで幅広く楽しめる一着です。
自分らしさを纏う特別なコラボを手に入れて
ナノ・ユニバース×ダンダダン×Kosuke Kawamuraのトリプルコラボは、アニメファンもファッションラバーも虜にする魅力が満載。
限定コレクションのため、気になる方は早めのチェックをおすすめします♡
ナノ・ユニバース公式ECサイトおよび各店舗で、この秋の注目コレクションをぜひ体感して。