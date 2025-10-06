Amazonは、ディズニーアニメ「リロ＆スティッチ」のキャラクター「スティッチ」をあしらったカバー付き『Fire HD 10キッズプロ』を発売した。

（関連：【画像】Amazon『Fire HD 10 キッズプロ』スティッチモデル《詳細・デザイン一覧》）

10.1インチの1080pフルHDディスプレイを搭載し、従来モデルと同等の高性能を持つタブレットに、子ども向けの世界観を加えた限定モデルとなっている。販売価格は税込26,980円で、Amazon.co.jpにて購入可能だ。

◼︎新アクセサリーも登場予定

『Fire HD 10キッズプロ』には、子ども向けサブスクリプションサービス「Amazon Kids+」が1年間分付属。数千点の学習・エンタメコンテンツを通じて子どもたちの「好き」を広げ、知識を深めることができる。また、2年間の限定保証もついており、安心して利用できる点も魅力である。

同時に、Fireタブレットキッズシリーズ専用のアクセサリーとして「ディズニープリンセス」デザインのミラー付きタブレットスタンドやタッチペン、「スティッチ」デザインのスタンドやタッチペンも販売予定だ。

軽量で丈夫なスタンドは動画鑑賞や読書に最適で、タッチペンはお絵かきや学習アプリに活躍する。価格はスタンドが4,980円、タッチペンが1,580円（税込）となっている。

◼︎製品概要

・製品名：Fire HD 10 キッズプロ（スティッチ カバー付き）・ディスプレイ：10.1インチ 1080pフルHD・価格：26,980円（税込）・発売日：2025年10月2日・付属サービス：Amazon Kids+（1年間）、2年間限定保証・専用アクセサリー：ディズニープリンセス／スティッチ デザインのスタンド（4,980円）、タッチペン（1,580円）

（文＝リアルサウンドテック編集部）