2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤â²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ËŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº(43)¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦(42)¤¬¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ ½Ð³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡¡¤¨¡¼¡ª¡©¤â¤¦¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¤ÈÇ¯¡¹´¶³Ð¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¡³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢4Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£É×¤ÈÄ¹ÃË¡¦´ªÂÀÏº(14)¡¢¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº(12)¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÃ£¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃæÂ¼²°¤Ï°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÊì¤È¤¤¤¦¤è¤êÄ¹½÷Åª¤Ê²Ä°¦¤µ¤À¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢¼ã¤¤¡¡¥¥ó¥°¥ª¥ÖÇ¯¤È¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª»Ò¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍÎÁõ¤âÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Á°ÅÄ¤Ï1993Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ÌîÂ¼Í¤¹á¡¢ÂçÂ¼ºÌ»Ò¡¢ÉÍµÖ¿¿Ìð¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥¤¥É¥ë»ÍÅ·²¦¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£09Ç¯¤ËÃæÂ¼´ªÂÀÏº(¸½´ª¶åÏº)¤È·ëº§¤·¤¿¡£11Ç¯¤Ë´ªÂÀÏº¡¢13Ç¯¤ËÄ¹»°Ïº¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£