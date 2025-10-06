MLBカブスの今永昇太投手が、ブリュワーズとのポストシーズン2戦目に先発予定。試合前日会見に臨みました。

今永投手は日本時間2日、パドレスとのワイルドカードシリーズ第2戦に2回から登板。チームは敗れましたが、ポストシーズン初登板を果たしました。

そして、同7日に行われるブリュワーズとの地区シリーズ第2戦に満を持して先発予定。今永投手は、ポストシーズン初勝利を目指します。

今永投手は「球数の制限があるかどうか分からないですけど、行けるところまでだと思う。このビジターでの2試合はすごく大事ですし、出し惜しみして始めからゆっくり入ってしまうともったいないと思うので、リリーバーの気持ちで。長いイニングを投げる必要はないので、それぐらいの気持ちでいきたいと思います」と意気込みました。

メジャー挑戦1年目の昨季は、ポストシーズン進出が叶わなかった今永投手。報道陣から「昨年の今頃は(何をしていたか)」を聞かれ、「ちょうど数週間シカゴに残っていた。やはりポストシーズンがやっているうちは気持ちが収まらないというか、休みなんですけど休みたくない、寝てても体がゾワゾワするような…」とコメント。

続けて「まだ野球をやってる人たちがいるかと思いながら、あまり体が休まらなかったポストシーズンの期間だったので、そこに今自分がいるのはすごくうれしいですし、そこは胸を張っていいんじゃないかと思います」と充実した今季を話しました。