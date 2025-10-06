5日夜、東急田園都市線梶が谷駅で起きた電車同士の衝突・脱線事故の影響で現在も一部区間で運転見合わせが続いていて、再開のメドは立っていません。

東急電鉄によりますと、5日午後11時ごろ、神奈川県川崎市の田園都市線・梶が谷駅で渋谷行きの各駅停車が停車していた別の回送電車に衝突し回送電車が脱線する事故がありました。

乗客や乗務員にけがはありませんでした。

この回送電車は見習い運転士が運転していて、梶が谷駅で進行方向を変えて下り方面にある車庫に向かっていましたが、速度超過を示す信号が出たため自動で止まりました。

このとき回送電車の後部が渋谷行きの電車が進む線路にはみ出していて、渋谷行きの電車は急ブレーキをかけたものの間に合わず衝突したということです。

本来であれば渋谷行きの電車には停止などを指示する信号が出るはずですが、信号が出ていたかどうかは今のところ分かっていません。

現在、国の運輸安全委員会などが現場を調査していて、調査が終わり許可が出るまでは現場の復旧に取り掛かれないということです。

事故の影響で現在も田園都市線の渋谷駅から川崎市の鷺沼駅までの区間と大井町線の二子玉川から溝の口駅間では運転を見合わせていて、運転している区間でも大幅に本数を減らして運転しています。