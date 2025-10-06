お笑い芸人のキンタロー。（43）が6日までに自身のインスタグラムを更新。4日に放送されたTBS「オールスター感謝祭’25秋」「オールスター後夜祭'25秋」で披露したものまねで、本人との“2ショット”を披露した。

「オールスター感謝祭オープニングとオールスター後夜祭で白ギャルの女王 ゆうちゃみ さんにキンキン化けました」と報告。ゆうちゃみ本人との“ツーショット”を披露した。

「みんなに、今日は誰なの？え？誰？？ってすごい言われました」とものまねをイジられたことを明かし、「あれれ〜？おかしいなぁーそっくりの心意気で立ち振る舞ってたんだけどな」とポツリ。

「着替えが色々あり、ゆうちゃみさんとツーショットとるチャンスのがし、悔しすぎて合成の許可取して合成させてもらいました。ゆうちゃみちゃんありがとう」と感謝の思いをつづった。

フォロワーからは「似てるよー」「ほんとに好きすぎる」「さすがです」「そっくり」「迫力」「最高です」などの声が寄せられた。

ゆうちゃみも自身のインスタグラムのストーリーズで「ゆうちゃみモノマネ嬉しいです」と2ショットとともにコメントしていた。