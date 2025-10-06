フィギアスケート選手として活躍し、現在はスポーツキャスターやタレントとして活動している浅田舞（37）が、両親の顔出しショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】両親の顔出しショット

10月5日、浅田はInstagramを更新し、夏の思い出ショットをアップ。

「15年ぶりに訪れた韓国。社交ダンスの試合では、本気で楽しむ大人趣味の時間を味わい、時間が合えば通ったかき氷（秋も変わらず氷活は継続）。友人と挑んだ滝行では、涙と笑いが入り混じる清らかなひととき。すき焼きが恋しくなって訪れた伊勢、そして、体づくりを意識し始めた新しい日々。どの瞬間も、この夏を特別なものにしてくれました。皆さまは、どんな夏を過ごされましたか？夏の記憶を胸に、穏やかで実り豊かな秋を迎えられますように」

若かりし頃の両親の“顔出し”ショットを公開

また、「社交ダンスを楽しむ父と母をうれしそうに見つめる小学生の頃の私」と若かりし頃の両親が社交ダンスを嗜む様子も披露している。

この投稿にファンからは、「お父さんお母さんも美男美女」「お母様も舞さんとそっくりでお美しい！」「ステキなママとパパがあっての、舞さんや真央ちゃんなんですね」「舞ちゃんとっても楽しそう」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）