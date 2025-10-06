既婚者の幹部職員と10回以上ホテルで密会していた前橋市の小川晶市長（42）が2日、会見で謝罪した。これまでの質問拒否の姿勢から一転、質疑に応じた。

【映像】60分以上の質問で“グロッキー”な前橋市長

小川市長は「私の今回の報道されている件につきまして、改めて皆様にご迷惑と失望を与えてしまったことをお詫び申し上げます」と謝罪。進退については「皆さんの声を自分の中でしっかりと受け止める時間をいただきたい」と明言しなかった。

記者から「ホテルでの10回以上の密会はシティホテルやビジネスホテルではなくラブホテルだったのか？」という確認に小川市長は「はい、その通りでございます」と回答。

続けて「市長の自宅ではダメだった理由」について問われると「『私の自宅でも』という話をしたこともあったが『自宅に出入りするのは…』ということで職員の方も『自宅以外の場所で』ということで」と答えた。

さらに記者が「ご自宅であるよりよほどリスクが大きい選択だったのでは？」と聞くと「一番は周りの目を気にしなくて話ができる場所ということで、安全な場所というような認識でいた。そういう意味では、自宅の場所が特定されている部分もあり、それ以外の場所で話ができるというような判断だった」と回答した。

（ABEMA NEWS）

