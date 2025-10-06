女優の米倉涼子（５０）が、「クラリーノ美脚大賞」の「オーバー４０代部門」を受賞。同賞は今年２１回目で、２０１１年の第９回には「３０代部門」で選ばれ受賞は２度目だが、６日、都内で行われた授賞式は体調不良のため欠席した。

代理の女性が登壇、花束とトロフィーを受け取った。そして米倉の以下の受賞コメントが読み上げられた。

「本日は授賞式への出席がかなわず、大変残念に思っております。今回このようにご評価いただきましたことを光栄に思います。これからも自身の体と向き合いながら、日々の小さなケアの積み重ねを大事にして参りたいと存じます」

先月も、出席予定だったイベントを、体調不良で開催直前に欠席し、他のイベントも米倉不在となりイベント自体が中止になったと一部で報じられた。数日ごとに更新していた公式インスタグラムも、８月以来アップデートがない。

関係者によると、今回の美脚大賞受賞を米倉側に伝えたのは「けっこう前」で、「その時は全然、予定通り参加」とのことだった。９月に立て続いたイベント欠席を知り、心配していたが、各メディアにプレスリリースを配布した前日の先月２４日、米倉サイドから授賞式欠席の連絡が。「病名などはおっしゃられなかった。体調不良でとの…」話だったという。

米倉は今年２月、故・西田敏行さんのお別れ会で弔辞を読み、４月にはスイスの高級時計ブランド関連のイベントに出席。スイスの別の高級時計ブランドのイベントで６月にも姿を見せたが、それ以来公の場に出ていない。同じ６月、主演ドラマ（Ａｍａｚｏｎ Ｏｒｉｇｉｎａｌ）の続編が来年２月に配信開始と公表されたが、この制作への影響が出ないとも限らない。

同賞は、人工皮革「クラリーノ」を開発、靴作りに使った化学メーカー「クラレ」が、健康で魅力的な美脚を応援するため始めた歴史あるアワード。この日は、各世代部門で受賞の女優・仲里依紗（３５）、高橋ひかる（２４）、中島瑠菜（１８）が登壇し、美脚を披露した。