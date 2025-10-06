レオナルド・ディカプリオ（５０）と同い年の米俳優ブラッドリー・クーパーとの、かつての爛屮蹈泪鵐広瓠福畸棒同士の親密な関係）はすでに崩壊し、２人は疎遠になったと芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」が５日伝えた。理由は、クーパーが米スーパーモデルのジジ・ハディッド（３０）と交際を始めたことだったという。

関係者は、レオがジジと交際していた２０２２年当時の話として、「ジジはレオに夢中だったが、彼の浮気がバレて関係は冷めてしまった。そしてジジと彼女の友人たちはレオに強い嫌悪感を抱いた」と暴露した。

同サイトによると、その後、ジジは２０２３年にブラッドリーと知り合い、親密になっていったが、レオは２人の関係が長続きしないとだろうと高をくくっていたという。その予想とは裏腹に、２人の熱愛は真剣交際に発展していった。

友人らによると、ブラッドリーとジジは、シングルファーザーとシングルマザーという共通点を通して絆を深めているという。ブラッドリーは元恋人イリーナ・シェイクとの間に娘を、ジジは元ワン・ダイレクションのゼイン・マリクとの間に娘をもうけている。

交際から２年経った今、関係者は同サイトに、２人は「互いの関係を最優先事項にしている」とした上で、「仕事と家庭で忙しいにもかかわらず、この関係をうまく維持し、順調に進んでいる」と語った。

そんな中、同関係者はブラッドリーがレオと距離を置いていることを指摘し、理由は、「自分の彼女をぞんざいに扱った男とは、親しく付き合うことはできないと感じているから」と明かした。