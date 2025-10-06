タレントのｐｅｃｏが５日深夜放送の「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系）に出演。出産で、元夫のりゅうちぇるに感謝していることを語った。

ｐｅｃｏは、「入院バッグに関しては、りゅうちぇるが全部準備してくれていて、私一切調べていない」という。

自身は「結構イケるやろって思っちゃうタイプ」なのに対して、りゅうちぇるは「めっちゃマメ」。「入院する時も、出産後にしないといけないこととか、手続きも全部メモに書いて勝手に全部やってくれた。本当にそれは助かった」と感謝した。

また出産時には、「陣痛が始まってから産まれるまで１２時間。時間的には平均なんですけど、何より辛かったのは、いきみ逃し（スムーズに産むために、子宮口が全開１０センチになるまで力まないようにすること）」だったと話す。

とても苦しんだようで、「私８センチくらいで止まっちゃって、めちゃくちゃ叫びまくった。りゅうちぇるの服とか引っ張りすぎて、乳首が見えるぐらい」と語った。

その時「りゅうちぇるも、あんたが産んでるのかってぐらい『ウワー！』って一緒に叫んでいました」と明かし、笑いを誘った。