女優の沢口靖子が６日、都内でこの日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜・後９時）取材会に出席した。

本作は２０１０年４月に始まり、シーズン２までを上戸彩、シーズン３〜４を沢村一樹が主演。今回は沢口が、警視庁内からスペシャリストを集めた「情報犯罪特命対策室」（通称・ディクト）の刑事・二宮奈美として匿名・流動型犯罪（トクリュウ）に代表される特殊詐欺やサイバーテロなど情報犯罪に立ち向かう。

この日、初回放送を迎えることから「やっと皆さんにお届けできる日が来ましてわくわくした気持ちと、どきどきした気持ちの両方があります。自信を持ってお届けできる作品です」とはつらつとアピールした。

沢口は、デビュー４１年で本作が初の月９出演。フジの連ドラ出演は９０年２月の「お江戸捕物日記 照姫七変化」以来３５年ぶりとなる。「（主演の）お話をいただけて光栄でした。素晴らしいシリーズの現場ですので安心して飛び込めましたし、新たな役との出会いがうれしかった。湾岸での撮影は窓から見る緑が気持ちがよくて、食堂からみる景色も個人的に気に入っています」とお気に入りのスポットを明かした。

本作はアクションも見どころで「時間がある時にジムでウォーキングや軽い筋トレをしていたので基礎体力はあった」と普段から体作りを行っていたことを告白。「だけど、撮影はダッシュを求められまして、予想以上に走りましたね。第１話は一度も座ることがなかった。撮影の中で筋肉がついたと思います。凶器を持った犯人と対峙（たいじ）した時はドキドキしましたが、技が決まった時はスカっとしました」と胸を張っていた。