ジャパニアス、12-8月期(3Q累計)経常は18％増益で着地

ジャパニアス <9558> [東証Ｇ] が10月6日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の経常利益(非連結)は前年同期比17.8％増の7.1億円に伸びたが、通期計画の11.3億円に対する進捗率は63.3％にとどまり、3年平均の69.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の経常利益は前年同期比0.000％の4.1億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の経常利益は前年同期比2.0％増の3億円となったが、売上営業利益率は前年同期の9.9％→9.3％に悪化した。



株探ニュース

