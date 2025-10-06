森三中・大島美幸、ガンバレルーヤからなる音楽ユニット「ＭｙＭ（マイムー）」がこのほど、東京・目黒にある和菓子店・御門屋本店で「おまんじゅうお渡し会」を開催した。同イベントは、１５日にリリースされるＭｙＭの新曲「おまんじゅうこわい」のリリース記念イベント。

御門屋の揚げまんじゅうにオリジナルプリントを施した「ＭｙＭまんじゅう」をＭｙＭの３人からもらうため、抽選で選ばれた１００名のファンが早朝から列を作っていた。イベント後半には、楽曲リリース日に公開のミュージックビデオに出演する、芸人の和田まんじゅう（ネルソンズ）、俳優の内海誠子がサプライズ登場した。

まひるは「こんなに朝早いのに出勤前に来てくださったり、新潟とか福井などの地方からもこのためだけに来てくれて、本当にありがたいなと思いましたし、うれしかったです」と笑顔で回答。新曲について聞かれると、大島は「ＭｙＭオリジナル楽曲初の恋愛ソングです。怖いくらいに好きという恋愛の歌になっています。作詞もやらせていただいたのですが、３人で絞り出して作った歌詞なので、ぜひ聴いていただけたらと思います」と語った。

ミュージックビデオに出演した和田は「ミュージックビデオへの出演は初めてで、今回ストーカー役だったんですけど、ずっと一発ＯＫで。ちょっと喜んでいいのか分からない」と笑いをとりつつ、「撮影はめちゃくちゃ楽しかったです！」と答えた。

内海も「和田まんじゅうさんが一発ＯＫすぎて、現場ではずっと爆笑してました」と現場での様子を振り返りながら「最後まで見ていただくと、あっと驚く結末が待っているので、そこも注目して見ていただけたらなと思います」とコメントした。

全国のＭｙＭファンに向けてのメッセージを求められると、大島が「今日は朝からおまんじゅうお渡し会をさせていただいたのですが、遠方からも来ていただいてありがとうございます。和田さん、内海さんにも来ていただいて、本当に楽しいにぎやかなお渡し会になりました。１０月１５日リリースの新曲を、皆さんに聴いていただきたいです！後日おまんじゅうも期間限定で販売するので、買って、ステッカーももらっていただいて『おまんじゅうこわい』を聴いていただきたいと思います。お願いします！」とメッセージを送った。

７日、１１日、１４日、１８日で御門屋本店、中目黒店、アトレ恵比寿店、アトレ目黒店にてＭｙＭまんじゅうが期間限定で販売されることが決定。商品を購入した人にはここでしか手に入らないＭｙＭオリジナルステッカーがプレゼントされる。